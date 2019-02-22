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Поставки российского угля на Украину в 2018 году выросли на 29%

22 февраля 2019, 20:54  •  66 • Украина
Поставки российского угля на украинский рынок в 2018 году выросли на 29% — до 12,4 млн тонн.
 
© Александр Кряжев РИА Новости
 

«По данным ОАО РЖД в 2018 году объём поставок российского угля на Украину составил 12,4 млн тонн», — приводит РИА Новости сообщение Минэнерго.

По прогнозам министерства, объём поставок российского угля на Украину в 2019 году будет находиться на уровне 2018 года.

Ранее стало известно, что Белоруссия в 2018 году увеличила экспорт каменного угля на Украину в сотни раз по сравнению с показателем 2017 года — с 0,6 тыс. тонн до 588,5 тыс. тонн. 

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