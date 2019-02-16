Посольство Украины заявило о планах США выделить Киеву $700 млн

Посольство Украины в США заявило, что американский лидер Дональд Трамп подписал пакет законодательных актов о выделении украинской стороне почти $700 млн.

Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

«Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом пакет законодательных актов, который существенно увеличивает помощь Украине на этот год — почти до $700 млн», — рассказали в посольстве.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Соединённые Штаты выделят украинским военно-морским силам дополнительно $10 млн в связи с инцидентом в Керченском проливе.