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Посольство Украины заявило о планах США выделить Киеву $700 млн
16 февраля 2019, 12:09 • 65 • Украина
Посольство Украины в США заявило, что американский лидер Дональд Трамп подписал пакет законодательных актов о выделении украинской стороне почти $700 млн.
Reuters
Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.
«Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом пакет законодательных актов, который существенно увеличивает помощь Украине на этот год — почти до $700 млн», — рассказали в посольстве.
Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Соединённые Штаты выделят украинским военно-морским силам дополнительно $10 млн в связи с инцидентом в Керченском проливе.
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