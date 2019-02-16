Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Патрушев: «Молдавское общество подталкивается к расколу и конфликтам»
Крым довёл до разрыва: Британский политик ушёл из Либертарианской партии ради ви...
Обсуждать санкционную политику с ЕС и США бессмысленно - Захарова
«Номинальное образование»: зачем Дания, Латвия и Эстония создают дивизию в струк...
Главная / Украина

Посольство Украины заявило о планах США выделить Киеву $700 млн

16 февраля 2019, 12:09  •  65 • Украина
Посольство Украины в США заявило, что американский лидер Дональд Трамп подписал пакет законодательных актов о выделении украинской стороне почти $700 млн.
 
Reuters
 

Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

«Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом пакет законодательных актов, который существенно увеличивает помощь Украине на этот год — почти до $700 млн», — рассказали в посольстве.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Соединённые Штаты выделят украинским военно-морским силам дополнительно $10 млн в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


65
Источник
Похожие новости
16 февраля 2019, 02:39
Патрушев: «Молдавское общество подталкивается к расколу и конфликтам»
15 февраля 2019, 16:39
Колобков высказался о решении Украины не принимать участие в Универсиаде-2019
15 февраля 2019, 13:24
В Совфеде оценили слова депутата Рады о возможных последствиях победы Порошенко на выборах
Загрузка...
15 февраля 2019, 23:09
В Москве прошло заседание Союза добровольцев Донбасса
16 февраля 2019, 12:09
В Госдуме оценили слова депутата Рады о положении Украины на рынке газа
15 февраля 2019, 19:54
ПриватБанк заявил, что суд в Гааге поддержал его иск к России
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
16 февраля 2019, 08:54
На случай конфликта с Россией и Китаем: в США заявили о проблемах при повышении уровн...
16 февраля 2019, 02:39
Порошенко напомнил представителю из ЕС об "азовских санкциях"
16 февраля 2019, 05:54
"У вас есть только восемь дней": Гуайдо призывает армию "встать на сто...
16 февраля 2019, 05:54
Попытка взять в заложники «Северный поток 2» и мёрзнущие школьники (Геополитика. Русл...
16 февраля 2019, 09:09
"Можем заменить Россию": Украинский олигарх назвал второго конкурента "...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 февраля 2019, 12:54
Падение белого орлана: Короткий афоризм Лаврова про стыд обнажил масштаб потерь США
10 февраля 2019, 13:24
В Сирии начались бои между Ираном и Россией
13 февраля 2019, 09:39
"Верните Крым": США поставили России в СБ ООН ультиматум по санкциям
15 февраля 2019, 07:09
ВСУшники обругали российский Т-72Б3
15 февраля 2019, 10:09
«Держите по пакетику»: как в Ростове-на-Дону полицейские заставляли граждан признаваться в хранении наркотиков
10 февраля 2019, 22:54
Незаконное перекрытие: МВД проверит инцидент с живым щитом из автомобилей во Владимире
14 февраля 2019, 21:24
Рано или поздно у Москвы кончится терпение: Декан МГУ предсказал Украине грузинский сценарий
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.