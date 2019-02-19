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Посольство Украины призвало запретить показ фильма «Т-34» в США

19 февраля 2019, 11:39  •  98 • Украина
Посольство Украины в США обратилось к представителям ряда американских кинотеатров в связи с показом российской картины «Т-34» и призвало их отказаться от демонстрации этого фильма. 
 
© kinopoisk.ru
 

Об этом говорится в сообщении украинского диппредставительства в Facebook.

«Посольство призвало кинотеатры отказаться от демонстрации фильма, который открыто распространяет и популяризирует современную агрессию России в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны», — заявили украинские дипломаты. 

Также в посольстве поблагодарили представителей украинской общины в США, которым «уже удалось остановить показы фильма в их городах».

Кроме того, в украинской дипмиссии попросили «всех других активистов присоединиться к общим усилиям» и призвать местные кинотеатры «запретить показ» российского фильма.

Ранее актёр Александр Петров в беседе с газетой «Известия» рассказал о съёмках фильма «Т-34».

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