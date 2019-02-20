Посол Венгрии вызван в МИД Швеции: Будапешт и Стокгольм вступили в пикировку из-за венгерских детей

Дипломатическая пикировка между Стокгольмом и Будапештом из-за слов премьер-министра Виктора Орбана о венгерских детях получила очередное развитие. Посол Венгрии в Швеции был вызван для объяснений в МИД страны.

Напомним, что ранее министра социального страхования Швеции Анники Страндхелл прокомментировала заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что он хочет, чтобы в стране появлялось больше "настоящих" венгерских детей. По ее словам, подобное высказывание "вызывает тревогу" и "навевает воспоминания о 30-х годах", то есть о годах, предшествующих началу Второй мировой войны.

После этого шведский посол в Венгрии был вызван в МИД страны для объяснений. Венгерский вице-премьер Жольт Шемьен в свою очередь назвал Страндхелл "бедным существом". Он также добавил, что Венгрия имеет полное право хотеть рождения венгерских детей.

Теперь для объяснений слов вице-премьера касательно персоны Страндхелл в стены шведского внешнеполитического ведомства вызван уже венгерский дипломат.

"Встреча состоится завтра, в среду", — заявил по этому поводу представитель МИД Швеции Пешман Фиврин.

Обо всем этом сообщает ТАСС.