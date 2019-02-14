Посол США в России предложил провести "космические" переговоры президентов двух держав

Посол США в России Джон Хантсман на приёме, организованном в честь успешного возвращения экипажа корабля "Союз МС-09" с МКС, предложил провести "космические" переговоры лидеров двух стран, когда отсутствие гравитации поможет стереть границы возможного и невозможного.

Американский посол в России Джон Хантсман предложил провести следующую встречу президентов США и РФ в космосе. Свою идею американский дипломат рассказал 13 февраля во время приёма в посольстве ФРГ, посвящённого успешному возвращению экипажа корабля "Союз МС-09" с Международной космической станции, передаёт информагентство "Политика Сегодня".

Хантсман в шутку предложил лидерам двух стран провести в следующий раз "космические" переговоры, чтобы преодолеть земную гравитацию и почувствовать, что нет ничего невозможного. Кроме того, дипломат отметил, что, находясь в космосе, человек замечает только красоту природы и невольно задумывается о сохранности всего человечества.

Во время своего выступления Хантсман также напомнил, что Россия и США стабильно несколько раз в год отправляют свои экипажи на МКС. И даже плохие времена в отношениях между странами не влияли не успешное решение сложных человеческих задач, таких как совершение космических полётов.

Напомним, 20 декабря прошлого года на территории Казахстана совершил посадку космический корабль "Союз МС-09", на борту которого находились российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавты NASA и Европейского космического агентства Серена Ауньон и Александер Герст.