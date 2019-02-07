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Посол США на Украине заявил о праве Киева размещать у себя ракеты: "Подумал ли Кремль об этом?

07 февраля 2019, 13:54  •  244 • Политика
Стивен Пайфер, 3-й посол США на Украине, заявил о праве Киева размещать у себя ракеты. В завершение своего сообщения дипломат задал вопрос: "Подумал ли Кремль об этом?"
Посол США на Украине, директор Института Брукингса по контролю над вооружениями Стивен Пайфер на личной странице в социальной сети Twitter говорит, что Украина, "когда ДРСМД на пути к гибели", может "свободно разрабатывать, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования". По версии Пайфера, дальность таких "разрешенных" ракет могла бы составить от 500 до 50 тысяч километров...
"Интересно, подумал ли Кремль об этом?" - пишет Пайфер, забывая упомянуть о том, что Россия не настаивала на "паузе" ДРСМД, а решение приняли США после собственных же нарушений соглашения. Кстати, все сказанное дипломатом опирается исключительно на слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Журналист Юлия Витязева в ироничной манере комментирует твит: "Отвечаю: в Кремле прочли ваш твит. Спасибо, посмеялись".
Стивен Пайфер (3-й посол США на Украине и директор Института Брукингса по контролю над вооружениями) спрашивает: знают ли в Кремле, что Украина (по словам Климкина) теперь может иметь ракеты малой и средней дальности? Отвечаю: в Кремле прочли ваш твит. Спасибо, посмеялись pic.twitter.com/xHoesu2x1w
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 7 февраля 2019 г.

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