Посол России Яковенко публично озвучил, что мешает раскрыть правду о деле Скрипалей

В расследовании дела Скрипалей имеется сразу три серьёзных проблемы, которые мешают пролить свет истины на данную историю. Об этом заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко.

Первая проблема заключается в том, что прошёл ровно год с начала этого дела, а Россия до сих пор так и не получила от Великобритании ни одного официального отчёта о ходе расследования. И это при том, что посольство отправило порядка 100 соответствующих запросов, подчеркнул российский дипломат

Вторая проблема - это прямое нарушение норм международного права, а именно отказ в доступе к Сергею Скрипалю и его дочери Юлии. На этот счёт также было сделано множество запросов, отмечает посол.

А третья проблема - засекречены все данные о расследовании, а также обо всём, что с ним связано. Всё, что известно о "деле Скрипалей", - это утечки в СМИ, которые официальные лица не могут ни подтвердить, ни опровергнуть.