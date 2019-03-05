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Посол России Яковенко публично озвучил, что мешает раскрыть правду о деле Скрипалей

05 марта 2019, 00:54  •  21 • Политика
Посол России в Великобритании Александр Яковенко назвал три проблемы в расследовании дела Скрипалей - секретность, отказ сотрудничать и нарушения международного права.
В расследовании дела Скрипалей имеется сразу три серьёзных проблемы, которые мешают пролить свет истины на данную историю. Об этом заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко.
Первая проблема заключается в том, что прошёл ровно год с начала этого дела, а Россия до сих пор так и не получила от Великобритании ни одного официального отчёта о ходе расследования. И это при том, что посольство отправило порядка 100 соответствующих запросов, подчеркнул российский дипломат
Вторая проблема - это прямое нарушение норм международного права, а именно отказ в доступе к Сергею Скрипалю и его дочери Юлии. На этот счёт также было сделано множество запросов, отмечает посол.
А третья проблема - засекречены все данные о расследовании, а также обо всём, что с ним связано. Всё, что известно о "деле Скрипалей", - это утечки в СМИ, которые официальные лица не могут ни подтвердить, ни опровергнуть.
"Они не раскрывают никакую информацию", - цитирует RT слова Александра Яковенко.

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