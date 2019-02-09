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Посол России в ЦАР награжден орденом Признанного командующего Республики
09 февраля 2019, 08:09 • 81 • Политика
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера наградил российского посла Сергея Лобанова орденом Признанного командующего Республики, отметив его вклад в укрепление отношений между странами во время военно-политического кризиса и тяжелой социальной обстановки в государстве.
Российский посол в ЦАР Сергей Лобанов награжден президентом республики Фостеном-Арканжем Туадера орденом Признанного командующего Центральноафриканской Республики по случаю окончания миссии, передает информагентство "Политика Сегодня".
Глава ЦАР оценил вклад экс-посла в укрепление сотрудничества между Банги и Москвой в гуманитарной и экономической областях.
Сергей Лобанов занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в ЦАР последние восемь лет, как раз во время военно-политического кризиса и тяжелой социальной обстановки в стране.
Напомним, на днях переговоры между представителями правительства ЦАР и 14 военных группировок, проходившие в Судане, завершились подписанием мирного договора. Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги отметил, что Россия заняла в этом вопросе активную позицию и ее роль "сложно переоценить".
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