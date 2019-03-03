Посол России в Лондоне потребовал извинений от британской газеты за клевету

Российский посол в Лондоне Александр Яковенко обвинил в клевете британскую газету, назвавшую его агентом советской разведки, и потребовал извинений.

Посол России в Лондоне Александр Яковенко потребовал официальных извинений от газеты The Mail on Sunday. Об этом говорится в письме, которое российские дипломаты направили в адрес главреда газеты.

Ранее британские журналисты заявили о том, что Яковенко якобы был советским агентом со времен работы в постоянном представительстве СССР при ООН и был выслан из Нью-Йорка за "шпионаж".

Непосредственно в посольстве отметили, что посол покинул США в связи с завершением срока командировки. Также были опровергнуты слухи о награждении Александра Яковенко за "шпионскую деятельность".

"Информация о его высылке является грубой ложью… Учитывая вышеизложенное, посол ждет ваших извинений", - цитирует заявление ТАСС.