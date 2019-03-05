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Последние три раза украинская система управления отправит к МКС ракеты-носители "Союз-ФГ" - источник
05 марта 2019, 07:24 • 114 • Политика
Источник раскрыл информацию о трех последних "Союзах-ФГ" с украинской системой управления, которые отправят космические корабли к МКС.
В России изготовили последнюю ракету-носитель "Союз-ФГ", в которой установлена система управления, произведенная на Украине, сообщил источник РИА Новости.
Всего ракеты типа "Союз-ФГ" ожидают только три пуска. Все они доставят космические корабли к МКС. Это, по плану, должно произойти 14 марта, 6 июля и 25 сентября 2019 года.
"Союз-ФГ" полностью заменят ракеты "Союз-2″. В них уже встроена система управления российского производства.
Информация предоставлена РИА-Новости
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