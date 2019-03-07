«Последнее предупреждение из Вашингтона»: почему посол США в Киеве раскритиковала борьбу с коррупцией на Украине

Посол США на Украине Мари Йованович призвала власти страны отправить в отставку руководителя украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. По её словам, чиновник не заслуживает доверия, так как ранее был уличён в пособничестве подозреваемым в преступлениях. Также Йованович усомнилась в результативности борьбы с нечистыми на руку чиновниками и заявила о серьёзных проблемах в украинской судебной системе. По мнению экспертов, подобный выпад со стороны США — прямой сигнал действующему президенту Петру Порошенко, окружение которого недавно обвинили в крупных махинациях. При этом аналитики отмечают, что создание независимого антикоррупционного органа на Украине в текущих реалиях выглядит утопично.

Посол США на Украине Мари Йованович потребовала от властей страны уволить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого. Об этом руководитель американской дипмиссии в Киеве заявила 5 марта, выступая на конференции в честь пятилетия основания Украинского кризисного медиа-центра, сообщает пресс-служба посольства США.

«Для целостности антикоррупционных институтов должен быть заменён специальный антикоррупционный прокурор. Тому, кто был пойман на предоставлении консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти самые дела», — заявила Йованович.

Ранее глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артём Сытник обвинял Холодницкого в том, что коллега предупреждал подозреваемых о готовящихся обысках. Якобы это стало известно из материалов прослушки офиса главы САП. Сытник и генпрокурор Украины Юрий Луценко в прошлом году обращались в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, чтобы получить «добро» на увольнение Холодницкого, но так и не добились своей цели.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий (слева) и глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник (справа)

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© NKholodnytskyi



Хотя формально САП входит в состав украинской генпрокуратуры, Луценко не имеет права уволить её руководителя единолично. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины была создана в 2015-м именно как независимое подразделение Генеральной прокуратуры.

Инструмент контроля



Процесс становления нового органа проходил под контролем представителей ЕС. Брюссель рассматривал создание особой прокуратуры для борьбы с казнокрадами в качестве одного из главных условий для получения Киевом «безвиза» — снятия барьеров для поездок украинцев в страны ЕС. Но после трёх лет работы Назара Холодницкого критиковали и в Евросоюзе.

В ноябре прошлого года комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил,что «обеспокоен утратой доверия к специализированному антикоррупционному прокурору, который был уличён в серьёзном нарушении правил профессиональной этики».

Деятельность САП критикуют и украинцы. В частности, широкий общественный резонанс вызвало то, как Специализированная антикоррупционная прокуратура летом прошлого года закрыла уголовное дело против сына министра внутренних дел Арсена Авакова — Александра. Тот обвинялся в поставке некачественных рюкзаков для МВД.

Как рассказал в интервью RT член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, внешние силы, по его мнению, не удовлетворены деятельностью Холодницкого, поскольку тот ограничивает механизмы контроля над украинской элитой.

«Инструменты по борьбе с коррупцией в украинском государстве рассматриваются, в том числе и американцами, в качестве рычагов внешнего управления, с помощью которых можно оказывать давление на всех, включая президента Украины, — считает Безпалько. — Посол США требует уволить главу САП Назара Холодницкого, потому что он пошёл на сговор с украинскими властями, отменил ряд уголовных дел или собирается это сделать. Его действия обесценивают инструмент внешнего манипулирования украинской элитой».

В свою очередь директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов отметил в беседе с RT, что ситуация, когда американский посол указывает, кого из государственных деятелей следует увольнять, демонстрирует реальный уровень украинского суверенитета.

«Далеко не первый раз американские чиновники воспринимают Украину как почти свою колонию, считая допустимым указывать формально независимому государству. Эта ситуация показывает, что в настоящий момент Украина — это страна с ограниченным суверенитетом и с преобладающим влиянием внешних игроков во внутриполитические процессы», — подчеркнул Денисов.

Разнос от посла



Деятельность руководства САП — не единственная причина недовольства со стороны посла США на Украине. В своём выступлении 5 марта она раскритиковала и попытки реформирования украинского Верховного суда. Так, по её словам, сейчас 31 кандидат с сомнительной репутацией претендуют на то,чтобы войти в состав высшего судебного органа страны. Многие решения судов, отметила она, вызывают вопросы у западных наблюдателей.

Посол США на Украине Мари Йованович

globallookpress.com

© Tarasov/ZUMAPRESS.com

По словам Йованович, пока политика украинского руководства «ещё не привела к тем реформам в сфере борьбы с коррупцией или утверждению верховенства права, которых действительно ожидают и заслуживают украинцы».

Посол США призвала Раду проголосовать за отмену депутатской неприкосновенности, а правительство — «профинансировать полный аудит Укроборонпрома и рассекретить Государственный оборонный заказ в максимально возможном объёме», чтобы покончить со злоупотреблениями в сфере обеспечения армии.

Также американский дипломат поблагодарила журналистов за то, что они привлекают внимание к проблеме коррупции в стране, особо отметив расследование, в котором фигурировал сын бизнес-партнёра Порошенко и бывшего председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского.

По словам источника RT в партии «Блок Петра Порошенко», публичное заявление Мари Йованович — это фактически признание того, что «Украина не достигла никаких результатов» в борьбе с коррупцией.

«Я не сомневаюсь, что Холодницкий будет уволен, — заявил собеседник RT. — Решение многих вопросов на Украине зависит от позиции США. И тот факт, что они заинтересовались окружением Петра Порошенко, а также то, как быстро президент уволил своего ближайшего соратника Олега Гладковского, говорит красноречивее любых слов. Порошенко получил последнее предупреждение из Вашингтона, который уже давно требует приостановить воровство».

Источник в партии «Народный фронт» считает, что американцы таким образом публично признали провал работы НАБУ и САП на Украине.

НАТО возьмётся за молодёжь Молдовы «Расследования проводят журналисты, а не высокооплачиваемые специалисты с лучшим оборудованием, в том числе и для прослушки. Я не верю, что прокуроры ничего не знали о воровстве в армии. Это урок для американцев, которые, скорее всего, теперь тщательнее будут подбирать новых руководителей антикоррупционных органов», — считает собеседник RT.

«Вопрос эффективности не связан с количеством»



Специализированная антикоррупционная прокуратура — не единственный орган, предназначенный для борьбы со взяточничеством на Украине. Решением аналогичных задач занимаются Национальное антикоррупционное бюро, Национальное агентство по предупреждению коррупции, Национальное агентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными преступным путём, а также Госбюро расследований.

Кроме того, при президенте Петре Порошенко работает Национальный совет по антикоррупционной политике.

Недавно в Верховной раде после публикаций о причастности окружения президента к махинациям в сфере обеспечения армии, появилась Временная следственная комиссия (ВСК) для расследования информации о хищениях в оборонно-промышленном комплексе. Функционирует и постоянный Комитет украинского парламента по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

«Можно создать одно или сотню ведомств по борьбе с коррупцией, но вопрос их эффективности совершенно не связан с их количеством», — констатирует Денис Денисов.

29 января, объявляя о решении вновь баллотироваться на президентский пост, Пётр Порошенко среди прочих своих достижений отметил и успехи в борьбе со взяточничеством и казнокрадством. Улучшения якобы идут такими темпами, что через 10 лет в мировых антикоррупционных рейтингах Киев достигнет уровня европейских стран. В подкрепление своих слов действующий президент пообещал,что в до конца текущего года начнёт работу ещё один орган - Антикоррупционный суд. На принятии соответствующего закона в прошлом году настаивал Международный валютный фонд.

AFP

© TIM SLOAN

Однако не все столь позитивно оценивают результаты антикоррупционной деятельности. И дело не только в политических противниках Порошенко, например, Юлии Тимошенко, которая не раз уже обещала привлечь нынешнего главу Украины к уголовной ответственности за коррупцию. Речь идёт о западных наблюдателях.

Так, 3 марта международная неправительственная организация Transparency International, на рейтинг которой 29 января ссылался Порошенко, отметила, что Киев может потерять финансовую поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

Причиной этого, с точки зрения специалистов организации, может стать отмена статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении. 27 февраля Конституционный суд Украины объявил её противоречащей нормам и принципам права. Но, как утверждают главы НАБУ и САП, под угрозой закрытия оказалось несколько десятков уголовных дел.

Работающий на Украине проект Евросоюза «Антикоррупционная инициатива Европейского союза на Украине» (EUACI) раскритиковал решение украинского Конституционного суда. В свою очередь представители стран G7 и Всемирного банка назвали его «поражением в борьбе с коррупцией на Украине».

Мари Йованович также отметила, что решение Конституционного суда «является серьёзным отступлением в борьбе с коррупцией».

В одной лодке

Стоит заметить, что отношения между руководителями двух крупнейших антикоррупционных ведомстве САП и НАБУ остаются весьма натянутыми. Значительную часть времени они тратят на борьбу не с коррупцией, а друг с другом. Так, в прошлом сентябре между представителями двух структур даже произошла стычка в центре Киева. Прокуроров поддержали силовики из Управления государственной охраны.

И если ранее НАБУ обвиняла коллег из САП в потворстве коррупционерам, то теперь Назар Холодницкий утверждает, что коллеги из НАБУ могли скрывать информацию о хищениях в украинской оборонке.

По словам Богдана Безпалько, главная причина конфликта НАБУ и САП заключается в том, что первый орган — это «инструмент внешнего управления», пользующийся поддержкой американцев, а САП — «декоративный орган», с помощью которого украинские элиты пытаются показать Западу, что они тоже борются с коррупцией.

В целом же, как подчёркивает эксперт, в Киеве не заинтересованы в настоящей борьбе с хищениями.

«Если создадут сильное ведомство, которое будет работать на объективной непредвзятой основе, тогда украинская элита подпадёт под удар, —подчёркивает Безпалько. — На Украине никогда добровольно не учредят такой орган».

В том, что верхушке украинской власти не нужны независимые адекватные и эффективные органы по борьбе с коррупцией, уверен и Денис Денисов. При этом он считает, что политика Запада в данном случае, скорее, направлена на то, чтобы шантажировать украинские элиты антикоррупционными расследованиями, чем реально бороться с казнокрадством.

«На Украине политическая система сформировалась таким образом, что основные коррупционные схемы начинаются с первого лица государства. А дальше они, как шупальца спрута, расходятся по всем ведомствам, министерствам, госкорпорациям, — говорит политолог. — Пока украинская власть будет делать всё, чтобы антикоррупционные органы были неэффективными, они такими и останутся».