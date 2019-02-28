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После вопроса о бизнесе и силовиках Путин вспомнил Гоголя

28 февраля 2019, 18:24  •  102 • В России

Владимир Путин после коллегии МВД ответил на вопросы журналистов о проблемах давления на бизнес, состоявшихся переговорах с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху и решении сирийского вопроса

БАЛАНС МЕЖДУ БИЗНЕСОМ И СИЛОВИКАМИ

- Необходимо совершенствовать действующие законы, чтобы невозможным было нарушение своего служебного долга представителем правоохранительных органов, но в то же время чтобы и бизнес-сообщество действовало в рамках известных правил, стабильных законов, которые обеспечивали бы интересы подавляющего числа граждан, а не только бизнес-сообщества. Прежде всего имеются в виду различного рода проверочные мероприятия, чтобы оградить людей от недоброкачественных товаров, от услуг, которые не отвечают современным стандартам. Предприниматели, как всегда, жалуются на определённые злоупотребления, а вот министр сегодня в своём докладе упомянул, что представители бизнес-сообщества часто сами обращаются в правоохранительные органы за защитой своих интересов, не в суд идут, а именно в правоохранительную сферу. На сотрудников правоохранительных органов особые обязанности возложены, чтобы не получилось так, что сами бизнесмены во всём и виноваты. Как у классика – унтер-офицерская вдова, которая сама себя и высекла.

МИР В СИРИИ УСТАНОВИТ РАБОЧАЯ КОМИССИЯ

- В Сирии ситуация ситуация стабилизировалась. Существуют ещё отдельные очаги сопротивления террористов, но они подавляются сейчас. Я думаю, что в ближайшее время это произойдёт окончательно. Хотя есть Идлибская зона, на правом берегу Евфрата ещё не всё стабильно. Над этим нужно работать, мы вчера об этом с премьер-министром Израиля говорили. Идея заключается в том, чтобы со всеми заинтересованными сторонами – это прежде всего руководство Сирийской республики, может быть, оппозиция, страны региона, все, кто вовлечён в этот конфликт, – создали бы такую рабочую структуру, которая бы занялась окончательной нормализацией уже после подавления последних очагов терроризма. Связано это в том числе и с выводом всех вооружённых сил с территории Сирии и с воссозданием в полном объёме сирийской государственности, с сохранением её территориальной целостности. Вот вчера мы этот вопрос и обсуждали с Нетаньяху.

РОССИИ И ИЗРАИЛЮ НУЖНЫ СТАБИЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

- Надо отдать должное, израильское руководство много предпринимает для этого усилий, Премьер-министр Нетаньяху работает над этим лично, и мы знаем его отношение к результатам Второй мировой войны, к роли Советского Союза, Красной армии. Вы слышали об инициативе создания мемориала, связанного с жертвами блокады Ленинграда, мы, разумеется, очень благодарны израильской стороне за эту работу. Постараюсь принять участие в открытии этого мемориала в Израиле. Мы надеемся, что, несмотря на внутриполитические события, предвыборную ситуацию, как бы она ни сложилась, преемственность в развитии российско-израильских отношений будет сохранена.

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