После провокации Киева Павел Климкин призвал ЕС "жестко остановить Россию"

Глава МИД Украины Павел Климкин призвал Евросоюз "жестко остановить Россию". Причем свой призыв он явно связывает с провокацией Киева - речь о действиях украинских моряков в Керченском проливе.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал остановить Россию. На личной странице в социальной сети Facebook он обратился к Евросоюзу. Климкин пишет, что Россия "ни перед чем не остановится", защищая свои экономические и политические интересы... В последней части Климкин даже прав, ведь ранее президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва не вмешивается в дела чужих стран и предпочитает сосредотачиваться на интересах собственных граждан. С другой стороны, смущает трактовка Климкина.

"Если Россия сама не остановится, то ее необходимо остановить", - пишет он в Сети.

Глава МИД Украины полагает, что Киеву удалось донести до ЕС, "насколько Россия пытается обескровить Азовский регион". По словам Климкина, информацию европейским партнерам предоставили в ходе визитов министров Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Дании и Польши в Мариуполь. Теперь же, по версии Климкина, реакция Брюсселя, обращенная к России, должна быть жесткой, добавляет ФАН.

Говоря о позиции России по Азовскому региону, Климкин, по всей видимости, имеет в виде провокацию Киева, однако умалчивает о реальных деталях событий.