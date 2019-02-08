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Послание президента вновь может пройти в сопровождении видео-иллюстраций

08 февраля 2019, 14:09  •  46 • В России

Послание президента Федеральному собранию в нынешнем году состоится 20 февраля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Впервые за долгие годы глава государства отошел от негласного правила проводить подобные резонансные мероприятия не по четвергам. В последний раз подобное отступление было аж в 2012 году.

Но главное в Послании, конечно, не дата, а его содержание. В прошлом году Владимир Путин поразил всех не только текстом, но и видео-иллюстрациями с достижениями российской оборонной промышленности. Специально для этого Послание было перенесено из кремлевских залов в Манеж, где установили гигантские экраны.

- Где будет проходить Послание? - спросил я у Пескова.

- В Москве, - не стал раскрывать карты пресс-секретарь президента.

- Будет ли в этот раз интерактивная часть?

- Пока не готов ответить на этот вопрос. Ведется подготовка в плане контентной работы, смежные вопросы тоже сейчас решаются. По мере прояснения мы будем вас информировать.

Песков не стал конкретизировать - какие темы окажутся главными в Послании, предложив дождаться 20 февраля.

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