МИД Словакии вызвало российского посла Алексея Федотова для вручения ответной ноты, передает агентство Nation News.

Ранее российское посольство направило в МИД Словакии ноту, поводом для которой стала опубликованная в одном из местных изданий статья заместителя министра обороны Словакии Роберта Ондрейчака, в которой автор заявлял, что в российских стратегических документах якобы написано о "враждебных" отношениях с НАТО и Евросоюзом.

Россия просила редакцию уточнить, являются ли предположения Ондрейчака его личным мнением или представляют официальную позицию Словакии. На просьбу дипучреждению не ответили. Поэтому посольство разместило свои комментарии на статью на странице в Facebook, после которых словацкое внешнеполитическое ведомство и вызвало российского посла.

В МИД Словакии, по словам Алексея Федотова, заверили, что слова замминистра обороны являются его личным мнением и никакого отношения к официальной позиции властей не имеют.

"Мы сошлись в том, что и российская, и словацкая стороны считают необходимым всемерно сохранять нынешний уровень наших отношений, которые являются партнерскими", - отметил Федотов в беседе с корреспондентом РИА "Новости".