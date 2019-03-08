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08 марта 2019, 03:39  •  53 • Политика
МИД Словакии вручило ноту российскому послу Алексею Федотову после комментариев, опубликованных в Facebook, на статью замминистра обороны Роберта Ондрейчака.
МИД Словакии вызвало российского посла Алексея Федотова для вручения ответной ноты, передает агентство Nation News.
Ранее российское посольство направило в МИД Словакии ноту, поводом для которой стала опубликованная в одном из местных изданий статья заместителя министра обороны Словакии Роберта Ондрейчака, в которой автор заявлял, что в российских стратегических документах якобы написано о "враждебных" отношениях с НАТО и Евросоюзом.
Россия просила редакцию уточнить, являются ли предположения Ондрейчака его личным мнением или представляют официальную позицию Словакии. На просьбу дипучреждению не ответили. Поэтому посольство разместило свои комментарии на статью на странице в Facebook, после которых словацкое внешнеполитическое ведомство и вызвало российского посла.
В МИД Словакии, по словам Алексея Федотова, заверили, что слова замминистра обороны являются его личным мнением и никакого отношения к официальной позиции властей не имеют.
"Мы сошлись в том, что и российская, и словацкая стороны считают необходимым всемерно сохранять нынешний уровень наших отношений, которые являются партнерскими", - отметил Федотов в беседе с корреспондентом РИА "Новости".

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