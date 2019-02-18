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«Порядка 700 километров по обеим ниткам»: компания Nord Stream 2 построила более половины «Северного потока — 2»

18 февраля 2019, 22:39  •  85 • В мире
Более половины «Северного потока — 2» уже построено. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак в беседе с немецким коллегой. На прошедшей неделе тему газопровода обсуждали на самых разных уровнях, в том числе в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, немецкая сторона по-прежнему заинтересована в проекте и рассматривает его с коммерческой точки зрения.
 
© Nord Stream 2 / Thomas Eugster
 

Оператор строительства «Северного потока — 2» Nord Stream 2 уложил более половины запланированной протяжённости газопровода. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе беседы с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером.

«В совокупности уложено порядка 700 км по обеим ниткам газопровода», — говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам телефонного разговора министров.

Отмечается, что в ходе беседы министры обсудили различные аспекты энергетического сотрудничества, включая последние поправки в Газовую директиву ЕС и ход реализации проекта «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» стал одной из тем, которая обсуждалась на недавней Мюнхенской конференции по безопасности. Как рассказал глава МИД России Сергей Лавров, он обсудил аспекты строительства газопровода со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

  • © Nord Stream 2 / Thomas Eugster

Как сказал российский министр в конце конференции, в позиции Германии по «Северному потому — 2» ничего не изменилось: Берлин по-прежнему рассматривает газопровод как коммерческий проект.

«Что касается «Северного потока — 2», вы знаете, я не услышал ничего от моего немецкого коллеги, что свидетельствовало бы об изменении позиции Германии в пользу этого чисто экономического, коммерческого проекта», — сказал Лавров.

Ранее председатель немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая сменила на этом посту Ангелу Меркель, заявила, что строительству «Северного потока — 2» уже не помешать. По её словам, основополагающие решения уже приняты.

«Насколько бы ни был спорен этот трубопровод, нужно реалистично признать, что строительству газопровода уже не помешать, так как есть договоры и разрешения», — сказала она.

Кроме того, в защиту работы России на газовом рынке Европы высказалась Ангела Меркель. По её словам, исключение Москвы из этой торговли по политическим мотивам является ошибкой.

«Проект хорошо продвинулся»

Напомним, «Северный поток — 2» — это морской газопровод, который пройдёт от побережья России до Германии через Балтийское море. Трубопровод рассчитан на транзит 55 млрд куб. м газа в год. Ожидается, что строительные работы будут завершены в конце 2019 года.

В СМИ появилась информация, согласно которой в первые несколько лет эксплуатации «Северный поток — 2» может оказаться недозагруженным.

Как пишет газета «Коммерсантъ», риск возник из-за поправок к Газовой директиве Евросоюза, согласно которой решение о выведении проекта из-под действия этого документа должна будет принимать не только Еврокомиссия, но и представители всех стран ЕС.

В результате эта процедура может оказаться более долгой и сложной, чем планировалось ранее. В течение этого времени «Северный поток — 2» будет соответствовать нормам Газовой директивы: у газопровода должен быть независимый от «Газпрома» оператор, а к мощностям должны быть допущены третьи лица.

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Поскольку последний пункт реализовать невозможно, «Газпрому» могут запретить пользоваться половиной газопровода, зарезервировав эти мощности для потенциальных третьих лиц, пишет газета.

Издание полагает, что для утверждения исключений для «Северного потока — 2» Германии придется заручиться поддержкой других стран ЕС.

Ранее, 15 февраля, Петер Альтмайер заявил, что Германия изучает возможность изменения правовой базы, регулирующей газопровод «Северный поток — 2». По его словам, проект может быть реализован и в случае принятия изменений.

«Проект хорошо продвинулся. Я полагаю, что он может быть реализован при новых условиях», — сказал Альтмайер в интервью Reuters. Он уточнил, что изменения могут затронуть право собственности на газопровод, а также вопрос о том, кто будет подавать газ в трубу и кто будет иметь к ней доступ.

Отметим, что Берлин добился пересмотра позиции Парижа, который изначально выступал против «Северного потока — 2» и одобрял инициативы, усложнявшие реализацию проекта.

8 февраля стало известно, что лидеры Германии и Франции пришли к компромиссу по Газовой директиве ЕС. Суть договорённости заключается в том, что действие этого документа действительно будет распространяться на газопроводы, идущие в союз из государств за пределами ЕС, — именно на таком варианте настаивала Еврокомиссия.

Однако возможны и исключения, когда Еврокомиссия не сможет влиять на принимаемые государствами ЕС решения, в частности если речь будет идти об уже стартовавших проектах. Предполагается, что решение об исключениях будет принимать государство, на территорию которого приходит газопровод. В случае «Северного потока — 2» такой страной станет Германия.

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