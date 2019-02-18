«Порядка 700 километров по обеим ниткам»: компания Nord Stream 2 построила более половины «Северного потока — 2»

Более половины «Северного потока — 2» уже построено. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак в беседе с немецким коллегой. На прошедшей неделе тему газопровода обсуждали на самых разных уровнях, в том числе в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, немецкая сторона по-прежнему заинтересована в проекте и рассматривает его с коммерческой точки зрения.

Оператор строительства «Северного потока — 2» Nord Stream 2 уложил более половины запланированной протяжённости газопровода. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе беседы с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером.

«В совокупности уложено порядка 700 км по обеим ниткам газопровода», — говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам телефонного разговора министров.

Отмечается, что в ходе беседы министры обсудили различные аспекты энергетического сотрудничества, включая последние поправки в Газовую директиву ЕС и ход реализации проекта «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» стал одной из тем, которая обсуждалась на недавней Мюнхенской конференции по безопасности. Как рассказал глава МИД России Сергей Лавров, он обсудил аспекты строительства газопровода со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

© Nord Stream 2 / Thomas Eugster

Как сказал российский министр в конце конференции, в позиции Германии по «Северному потому — 2» ничего не изменилось: Берлин по-прежнему рассматривает газопровод как коммерческий проект.

«Что касается «Северного потока — 2», вы знаете, я не услышал ничего от моего немецкого коллеги, что свидетельствовало бы об изменении позиции Германии в пользу этого чисто экономического, коммерческого проекта», — сказал Лавров.

Ранее председатель немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая сменила на этом посту Ангелу Меркель, заявила, что строительству «Северного потока — 2» уже не помешать. По её словам, основополагающие решения уже приняты.

«Насколько бы ни был спорен этот трубопровод, нужно реалистично признать, что строительству газопровода уже не помешать, так как есть договоры и разрешения», — сказала она.

Кроме того, в защиту работы России на газовом рынке Европы высказалась Ангела Меркель. По её словам, исключение Москвы из этой торговли по политическим мотивам является ошибкой.

«Проект хорошо продвинулся»

Напомним, «Северный поток — 2» — это морской газопровод, который пройдёт от побережья России до Германии через Балтийское море. Трубопровод рассчитан на транзит 55 млрд куб. м газа в год. Ожидается, что строительные работы будут завершены в конце 2019 года.

В СМИ появилась информация, согласно которой в первые несколько лет эксплуатации «Северный поток — 2» может оказаться недозагруженным.

Как пишет газета «Коммерсантъ», риск возник из-за поправок к Газовой директиве Евросоюза, согласно которой решение о выведении проекта из-под действия этого документа должна будет принимать не только Еврокомиссия, но и представители всех стран ЕС.

В результате эта процедура может оказаться более долгой и сложной, чем планировалось ранее. В течение этого времени «Северный поток — 2» будет соответствовать нормам Газовой директивы: у газопровода должен быть независимый от «Газпрома» оператор, а к мощностям должны быть допущены третьи лица.

Поскольку последний пункт реализовать невозможно, «Газпрому» могут запретить пользоваться половиной газопровода, зарезервировав эти мощности для потенциальных третьих лиц, пишет газета.

Издание полагает, что для утверждения исключений для «Северного потока — 2» Германии придется заручиться поддержкой других стран ЕС.

Ранее, 15 февраля, Петер Альтмайер заявил, что Германия изучает возможность изменения правовой базы, регулирующей газопровод «Северный поток — 2». По его словам, проект может быть реализован и в случае принятия изменений.

«Проект хорошо продвинулся. Я полагаю, что он может быть реализован при новых условиях», — сказал Альтмайер в интервью Reuters. Он уточнил, что изменения могут затронуть право собственности на газопровод, а также вопрос о том, кто будет подавать газ в трубу и кто будет иметь к ней доступ.

Отметим, что Берлин добился пересмотра позиции Парижа, который изначально выступал против «Северного потока — 2» и одобрял инициативы, усложнявшие реализацию проекта.

8 февраля стало известно, что лидеры Германии и Франции пришли к компромиссу по Газовой директиве ЕС. Суть договорённости заключается в том, что действие этого документа действительно будет распространяться на газопроводы, идущие в союз из государств за пределами ЕС, — именно на таком варианте настаивала Еврокомиссия.

Однако возможны и исключения, когда Еврокомиссия не сможет влиять на принимаемые государствами ЕС решения, в частности если речь будет идти об уже стартовавших проектах. Предполагается, что решение об исключениях будет принимать государство, на территорию которого приходит газопровод. В случае «Северного потока — 2» такой страной станет Германия.