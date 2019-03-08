Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Просчитанное решение": В Пентагоне заявили, что боевики в Сирии прост...
Как приучить чиновников не тратить бесконтрольно деньги? (Руслан Осташко)
Эксперт прокомментировал призыв Киева к Google «исправить» отображение Крыма
"Прогибаться под США не стали": Меркель отказалась провоцировать Росси...
Главная / Украина

08 марта 2019, 00:09  •  87 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что у коррупции в стране нет политической «крыши».
 
Reuters © Valentyn Ogirenko
 

«Коррупция есть. Речь идёт о том, способны ли мы с ней эффективно бороться, есть ли у коррупции политическая «крыша». И я подчёркиваю, что не просто нет, а политическая воля президента, которая сейчас демонстрируется, говорит о том, что никто от наказания за совершённое преступление, если оно доказано, не защитит», — цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

Он заверил, что все украденные деньги будут возвращены в бюджет.

«В зубах принесут… Будет ответственность», — подчеркнул он.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал об убытках вследствие махинаций в «Укроборонпроме».

США призвали Киев уволить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
07 марта 2019, 20:54
Австрия обвинила Украину в цензуре из-за запрета на въезд журналиста
07 марта 2019, 14:24
Тимошенко призвала ужесточить санкции против России
07 марта 2019, 14:39
Европарламент: Молдове денег не давать
Загрузка...
08 марта 2019, 00:09
Порошенко заявил, что у коррупции на Украине нет политической «крыши»
07 марта 2019, 17:39
Порошенко обсудил с замгоссекретаря США выборы президента на Украине
07 марта 2019, 20:54
Эксперт прокомментировал призыв Киева к Google «исправить» отображение Крыма
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
08 марта 2019, 00:24
"Прогибаться под США не стали": Меркель отказалась провоцировать Россию ман...
08 марта 2019, 00:09
«Либо российский газ, либо пустые обещания Запада»: в Сербии одобрили строительство в...
08 марта 2019, 00:24
Мормоны или шпионы? Кого на самом деле задержали на юге России
08 марта 2019, 00:24
"Просчитанное решение": В Пентагоне заявили, что боевики в Сирии просто зат...
08 марта 2019, 00:24
В США разрешили лечить депрессию наркотиком, сделав его для удобства в форме спрея
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 марта 2019, 00:09
В США заявили о необходимости ухода Порошенко с поста президента Украины
05 марта 2019, 00:54
Прощай, родимый экипаж: «Ополченка» сбежала на Украину
02 марта 2019, 02:54
Олег Царев о присоединении Крыма к России: Чиновники на полустрове удивились, узнав, что за воровство сажают
01 марта 2019, 09:09
"Послушались Путина?": В Пентагоне засекли время на прорыв обороны США "Авангардом"
05 марта 2019, 17:09
Россия приступает к спасению Венесуэлы. "Что, если у них снова получится?"
07 марта 2019, 01:39
Уровень "плоской Земли": Постпред Британии в ООН публично оскорбила науку России
01 марта 2019, 23:39
Путин позвонил маме умершего от лейкоза мальчика, мечту которого он исполнил перед Новым годом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.