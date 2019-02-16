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Порошенко высказал мнение о выборах президента Украины
16 февраля 2019, 21:54 • 84 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко рассказал, что он думает о предстоящих выборах главы государства.
©president.gov.ua
«Как президент своей страны, говорю ответственно: никто не знает, кто победит. Это является залогом и силой демократии. Но я вполне уверен, что у нас будут прекрасные результаты», — цитирует его ТАСС.
Об этом он заявил во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, которая была посвящена Восточной Европе.
Ранее в Верховной раде рассказали о последствиях победы Порошенко на президентских выборах.
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