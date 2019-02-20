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Порошенко внёс законопроект о допуске на Украину иностранных военных
20 февраля 2019, 13:39 • 12 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко внёс в Верховную раду законопроект о допуске иностранных вооружённых сил на украинскую территорию для участия в многонациональных учениях в 2019 году.
Reuters
В тексте законопроекта уточняется, что речь идёт об украинско-американских учениях Rapid Trident — 2019, Sea Breeze — 2019, украинско-румынских учениях Riverine-2019, многонациональных учениях «Кленовая арка — 2019», а также украинско-британских учениях Warrior Watcher — 2019.
Проект закона отмечен как неотложный и направлен на рассмотрение профильного комитета.
Ранее сообщалось, что закон о закреплении курса Украины на вступление в НАТО и Евросоюз вступит в силу 21 февраля.
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