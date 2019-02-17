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Порошенко в Мюнхене рассказал об "истории успеха" Украины, которая "не может перестать стрелять"

17 февраля 2019, 04:39  •  116 • В мире
Украинский президент, выступая на Мюнхенской международной конференции по безопасности, объяснил, почему украинские военные продолжают стрелять в Донбассе. "Если Украина прекратит стрелять, то ее не будет", - заявил Порошенко.
В своем выступлении украинский гарант решил объяснить слушателям, почему в Донбассе продолжаются военные действия. По его словам, ВСУ не может прекратить стрелять, в противном случае страны "не будет".
"Если Россия прекратит стрелять, то будет мир. Если Украина прекратит стрелять, то Украины не будет", - заявил Порошенко.
Оценил он и общее положение в стране, назвав существующую ситуацию "историей успеха". При этом Порошенко особый акцент поставил на том факте, что проведенные на Украине реформы стали "самыми глубокими в украинской истории", проведенные якобы "в условиях войны".
Об этом сообщает "РИА Новости".

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