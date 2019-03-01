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Порошенко ущипнул мужчину за нос на встрече с избирателями

01 марта 2019, 12:09  •  92 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с избирателями ущипнул за нос незнакомого мужчину. Об этом в своём Facebook сообщила журналист Татьяна Высоцкая.
 
Reuters
 

Она опубликовала видеозапись инцидента. По её словам, это произошло, когда Порошенко встречался с избирателями в Запорожье. 

На записи видно, как Порошенко хлопнул мужчину по плечу, ущипнул его за нос, после чего рассмеялся и пошёл дальше. 

«Это свидетельствует о том, что неуважение к людям со стороны президента является систематическим явлением», — заявила Высоцкая. 

Ранее сообщалось, что в ходе визита в Запорожье 27 февраля Порошенко сорвал шапку с женщины.

В администрации президента Украины заявили, что это произошло «случайно».

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