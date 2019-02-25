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Порошенко станцевал перед студентами и сравнил евроинтеграцию с анекдотом

25 февраля 2019, 23:54  •  89 • Политика
Выступая в Переяслав-Хмельницком на форуме "Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС", президент Украины сплясал перед собравшимися там студентами и рассказал им старый советский анекдот.
Конкретней говоря, Порошенко вспомнил старый анекдот про Кубу и попытку приезжей делегации отучить жителей Острова Свободы танцевать самбу. В итоге, следует из шутки, кубинцев собрали на митинг под транспарантом "Давайте работать! Самбе — нет!".
Тем не менее уже очень скоро они превратили этот призыв в песенный рефрен и начали пританцовывать и под него.
Порошенко провел аналогии с ситуацией на Украине. Вроде бы значительная часть ее граждан поддерживает идею евроинтеграции на бумаге, тем не менее, когда доходит до дела, они заняты чем-то другим.
"Мне кажется, что у нас так делается евроинтеграция. Найти кого-нибудь, кто против — нет, а как собираемся…" – сказал украинский президент. Пошутив подобным образом, он и сам начал танцевать.

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