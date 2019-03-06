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Порошенко рассказал, как Украина выживает без российского газа

06 марта 2019, 02:54  •  69 • В мире
Лидер Незалежной, заявивший в феврале, что Россия пытается "заморозить украинцев", ограничивая поставки газа, рассказал, как его страна выживает в этой ситуации.
Президент Украины Пётр Порошенко сделал заявление, что Украина выживает благодаря атомной энергетике без российского газа. По информации издания "Левый берег", лидер Незалежной считает для страны приоритетом строительство энергоагрегатов. Как говорит Порошенко, это позволит стать более конкурентоспособной украинской экономике.
По его подсчётам, в стране на долю атомной энергетики приходится до 60-61% энергопотребления и энергогенерации.
"То, что мы выжили без российского газа, - весомый вклад атомной энергетики", - заявил Украинский лидер. После чего подчеркнул, что эта отрасль стала приоритетной и позволит сделать экономику Украины более конкурентоспособной.
В феврале Порошенко придерживался несколько другого мнения. Так, он заявил, что упадок экономики и, как следствие, обнищание украинцев связаны с закрытием российского рынка для национальных товаров. Аналогичным образом Россия также пытается "заморозить украинцев", ограничивая поставки голубого топлива, применяющегося в системах отопления.
Информация предоставлена ИноTV.

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