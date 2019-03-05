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Порошенко призвал защитить децентрализацию Украины

05 марта 2019, 16:54  •  87 • Украина
Украина должна продемонстрировать необратимый путь в реформе децентрализации, заявил президент страны Пётр Порошенко.
 
Reuters
 

«Единственное, что нам надо сейчас сделать, — защитить децентрализацию, продемонстрировать, что этот путь необратим», — цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

Он отметил, что на данном этапе украинская модель децентрализации очень хрупкая. По словам главы государства, при планировании бюджета есть риск её «развернуть» — «изменить соотношение государственного и местного и возвратить в мрачные часы 2013 года».

Ранее Порошенко назвал децентрализацию одной из наиболее результативных реформ. Украинский лидер считает, что она является эффективной частью антикоррупционной системы.

Он также исключил возможность федерализации Украины.

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