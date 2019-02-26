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Порошенко призвал реализовать «наступательную информационную политику»
26 февраля 2019, 12:39 • 71 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил о необходимости реализовать на Украине «наступательную информационную политику». Об этом сообщает РИА Новости.
Reuters
«Чрезвычайно важной является и реализация наступательной информационной политики нашего государства», — заявил украинский лидер в ходе военных сборов.
Кроме того, он отметил необходимость охраны важных государственных объектов «в глубине» страны.
Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в разговоре с RT назвал информационной войной заявление спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о запуске сайта, посвящённого «противодействию агрессии России на Украине».
В начале февраля Министерство информационной политики Украины обвинило Россию в использовании YouTube для ограничения свободы слова и преследования граждан Украины.
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