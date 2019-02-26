Порошенко призвал реализовать «наступательную информационную политику»

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о необходимости реализовать на Украине «наступательную информационную политику». Об этом сообщает РИА Новости.

«Чрезвычайно важной является и реализация наступательной информационной политики нашего государства», — заявил украинский лидер в ходе военных сборов.

Кроме того, он отметил необходимость охраны важных государственных объектов «в глубине» страны.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в разговоре с RT назвал информационной войной заявление спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о запуске сайта, посвящённого «противодействию агрессии России на Украине».

В начале февраля Министерство информационной политики Украины обвинило Россию в использовании YouTube для ограничения свободы слова и преследования граждан Украины.