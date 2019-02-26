Порошенко придется "отрезать руки" себе? Журналисты выяснили, кто на самом деле "раздел" армию Украины

До выборов президента Украины осталось чуть больше месяца, так что самое время для какого-нибудь грандиозного скандала. И он случился: лидер "Батькивщины" экс-премьер Украины и кандидат в президенты Юлия Тимошенко объявила о своем намерении начать процедуру импичмента действующего гаранта - тоже кандидата в президенты Петра Порошенко. И основания для этого более чем серьезные: незаконные махинации в сфере закупок для украинской армии, в которых фигурирует и лично глава государства.

Именно Порошенко принадлежат слова: "Никому не позволю красть из армии! А те, кто будет красть…. Я отрежу им руки". Кому же надо "резать руки", стало известно после того, как журналисты издания Bihus.info предали огласке данные своего расследования, которое они проводили на протяжении двух лет.

Одна из журналистов портала Алеся Иванова при помощи коллег разбиралась в тайной переписке близкого окружения Порошенко, проверяла данные о суммах откатов руководителям предприятий и схемах хищений миллионов гривен в оборонном секторе, факты о российской контрабанде, отмывании денег, и все это при участии сына одного из влиятельных чиновников и друга президента - члена СНБ Олега Гладковского - 22-летнего Игоря. Именно его журналисты называют "главным фигурантом грандиозного распила".

В своем расследовании, как утверждает Денис Бигус, возглавлявший группу журналистов, была раскрыта не только переписка, но и многие секретные внутренние документы этой преступной группы, в которой Порошенко стал едва ли не главным вдохновителем, суммы взяток с номерами карт, на которые эти взятки переводились, – да-да, чиновники нередко просто скидывали друг другу деньги на карты.

Среди участников преступной группы – глава "Укроборонпрома" Павел Букин (тот самый, который, как говорили при его назначении, "должен устроить и "партнеров за океаном", и саму Украину". – Ред.).

При этом у каждого из участником этой схемы был "абонемент на иммунитет" в глазах правоохранительных органов.

По версии журналистов, заводы "Укроборонпрома" направили более ста миллионов гривен подставным компаниям на закупки запчастей "сомнительного качества и происхождения". При этом цены на поставленные запчасти нередко завышались в 3-4 раза.

Журналисты смогли найти "владельцев" фиктивных компаний, которые участвовали в этой "серой схеме". Как оказалось, это простые люди, некоторые из них – деревенские жители, которые, конечно, никакого отношения к оборонному комплексу иметь не могли: их "просто попросили зарегистрировать компанию за сколько-то тысяч гривен в месяц". Схема, впрочем, хорошо и давно известная.

Одна такая фирма под названием Optima в основном занималась поставками контрабандных запчастей. Причем, как утверждает Алеся Иванова, "контрабанды через "дыру" в границе шло так много, что нередко поставщики даже путали, кому именно и что надо отправлять. В результате "партнеры" с российской и украинской сторон устраивали скандалы и длительные разборки.

"Контрабанда шла через границу полноводной рекой, но проблема была не столько в самой контрабанде, сколько в том, что все эти запчасти, которые поставлялись, были действительно остро необходимы в оборонке "здесь и сейчас". Ведь громкие слова украинских чиновников об "импортозамещении" были просто словами. Так что другого способа получить необходимые детали у военных просто не было", - говорит Иванова.

Проблема даже не в словах чиновников о том, что "черного рынка деталей не существует". Главная проблема в том, что этот, пусть и "черный" рынок, оседлали посредники, которые задирали цены в разы, а "Укроборонпром" с готовностью за это переплачивал. А дело в том, что концерн был не "жертвой" этой схемы, а его непосредственным участником.

Директора заводов, входящих в "Укроборонпром", даже не имели права не реагировать на указания сына Олега Гладковского. "Чистое стадо, которому нужно давать пинки и указывать, что делать", - говорит Игорь Гладковский в переписке с одним из участников схемы Виталием Жуковым. При этом речь идет о директорах Харьковского машиностроительного завода или, скажем, Киевского бронетанкового.

Вот отрывок из одной переписки: все тот же Виталий Жуков сообщает главе "Укроборонпрома" Павлу Букину (на тот момент еще руководителю одного из подразделений) о том, что ему удалось наладить каналы поставок контрабандных частей из России для танков Т-80.

"По Т-80 с поставщиками из России встречались, списки выдали, люди все проверенные", - пишет Жуков. "А завозить кто будет?" - спрашивает Букин. "Контрабандой, как и обычно", - отвечает Жуков. "Кто завозит? Не будет дилетантом? Кто именно везет?"- настаивает Букин. "Завезу с Белгорода я со своим перевозчиком", - отвечает Жуков.

Алеся Иванова утверждает, что "география закупок" была завязана в основном на Россию. Упоминаются и Москва, и Санкт-Петербург, и Челябинск, и Белгород. Логистикой поставок занимался Рогоза, связанный с фирмой Optima как младший партнер: он ездил в Россию, общался с "контрабандистами" и другими поставщиками, которые перепродавали товар на внутренних рынках. Причем некондиции среди этих поставок было "просто море".

Так или иначе, но огромное количество поставляемых для армии запчастей бвли нелегальными. Поэтому их прежде всего надо было "обелить", а происхождение – скрыть. В то же время полученные от концерна деньги надо было обналичить. И их "отмывали" в центрах обналичивания.

Если же у службы безопасности предприятий и возникали подозрения в законности сделок или переводе-обналичивании денег, в дело опять вступал сын друга Порошенко Олега Гладковского.

По большому счету в этой коррупционной схеме, конечно, ничего нового мы не увидим. Интересно другое – как это может стать основанием для обвинения самого Порошенко в "государственной измене" и откуда у журналистов вообще появились все эти документы, переписка и переговоры? Вполне можно предположить, что эту информацию кто-то намеренно "слил" журналистам, вот только кто?

Кроме того, в условиях, когда Украина пять лет подряд "долбит" по Донбассу, какие российские фирмы могли поставлять Киеву запчасти для оборонки, помогая "повышать обороноспособность" украинских силовиков.

"Этот скандал, скорее всего, связан с тем, что на Украине в настоящее время лихорадочно "ищут крайнего" после того, как экс-начальник украинского Генштаба Владимир Замана был обвинен в сотрудничестве с какими-то иностранными структурами, не исключено, что и российскими. Его уже подозревают чуть ли не в намеренной "сдаче Крыма" и развале противовоздушной обороны Украины", - предположил в беседе с Царьградом военный обозреватель Федерального агентства новостей Юрий Котенок.

По словам эксперта, на Украине сейчас вообще все ведут перманентную войну со всеми – и СБУ и НАБУ, и Генпрокуратура, и военные структуры. И обвинения, которые выдвинуты против бывшего главы украинского Генштаба, – очередная попытка доказать, что "рыльце в пушку" вообще у всех, вплоть до Порошенко.

Если же говорить о торговле со "страной-агрессором", как любят говорить на Украине, то в этом вообще нет ничего удивительного. Как раз в этом и проявляется беспринципность Украины – "будет торговать с врагом и получать от него мзду", накручивать цены, зарабатывать, а потом обвинять Россию во всех смертных грехах.

«Вызывает недоумение»: в Москве оценили заявление британского посла об отказе Скрипалей идти на контакт с дипломатами РФ "То же самое происходит и в Белоруссии, правда, она как бы стоит в стороне от украинского кризиса. Тем не менее Лукашенко тоже использует любую возможность продавать все, что только можно, киевскому режиму, вплоть до товаров военного назначения", - напомнил Юрий Котенок.

Другое дело, и с этим тоже надо разбираться, через опосредованные схемы, через целую сеть посредников на Украину поступает российское дизельное топливо, которым потом заправляется украинская бронетехника.

Что же касается этого расследования украинских журналистов, то тут еще предстоит разобраться в том, действительно ли запчасти поставлялись из России, в этом есть большие сомнения, отметил эксперт. "Не уверен, чтобы какие-то госкорпорации это делали", - сказал он. Скорее всего, здесь "торчат уши" каких-то частных лиц, а в целом же все эта история – попытка искусственно создать "российский след".