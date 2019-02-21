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Порошенко предложил Раде в неотложном порядке допустить войска НАТО на Украину

21 февраля 2019, 02:54  •  61 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, предлагающий допустить войска стран НАТО на территорию страны. При этом проект закона был специально помечен как неотложный и направлен на рассмотрение профильного комитета украинского парламента.
Пока предполагается, что армии других государств будут введены на Украину для участия в серии совместных учений. В частности, речь идет о группе военных из США, Великобритании и Румынии.
Вместе с американскими военными Украине предстоит участвовать в учениях Rapid Trident-2019. С румынскими — в учениях Riverine-2019. С британскими — Warrior Watcher-2019.
Также Украина планирует провести международные учения "Кленовая арка-2019".
Предложенный президентом Порошенко законопроект был опубликован на сайте Рады.

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