Порошенко потребовал извинений от российских СМИ

Занимающий пост президента Украины Петр Алексеевич Порошенко в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности наткнулся на съемочную бригаду российских журналистов. По уже ставшей традицией привычке российские журналисты попытались задать ему вопрос. По такой же традиции Петр Алексеевич не стал его даже слушать. Но если раньше он убегал от вопросов и даже в панике (в штаб-квартире ООН в США он так ломанулся от наших журналистов, что заскочил, не разбирая в зал, где работала российская делегация, и, по свидетельству очевидцев, выскакивал оттуда еще быстрее, чем туда забегал), то сейчас положение кандидата в президенты обязывает его встречать «опасность» грудью.

- Российским телеканалам мы интервью не даём, пока вы не извинитесь перед Украиной, - заявил он, обозначив себя во множественном числе. Примечательно, что охранник Порошенко в это время одновременно и отталкивал российского журналиста и держал его, захватив руку с микрофоном.

Нет сомнений, что эта ситуация будет растиражирована украинскими СМИ как одна из величайших «перемог» главы Украины, вроде той, будто бы он лично накануне участвовал в задержании опасного преступника. Тем более, что буквально в четверг в Харькове в ответ на «признания в любви горожанам» Порошенко неожиданно получил в ответ характерное высказывание пожилого мужчины: «Да пошел ты!» Не прибавило Порошенко очков и то, что «опасного сепаратиста» сразу же оттеснили и «деактивировали» стражи порядка.

Характерно, что Порошенко требует извинений «перед Украиной» от российских журналистов, сам явно не желая принести извинения ни жителям Донбасса, ни той же Украине за многократную собственную ложь, за войну, за убитых и раненых, за обнищание страны и многое другое, что стало последствиями его руководства страной.

Что касается реакции охранника, который одновременно и пытался оттолкнуть и удерживал журналиста за руку, то это можно счесть лучшей иллюстрацией проводимой Порошенко политики «остаточне прощевай», когда одновременно и посылают, и крепко держатся за эту руку Москвы, чтобы остаться на плаву.