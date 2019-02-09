|
Порошенко пообещал украинцам честные и прозрачные выборы
09 февраля 2019, 17:39 • 16 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко пообещал украинцам честные и прозрачные президентские выборы. По его словам, честный выборный процесс должен приблизить страну к Европейскому союзу.
РИА Новости
«Украинское государство и его структуры, которые отвечают за соблюдение закона, порядка и честности избирательного процесса, исполнят свои задачи. Это я гарантировал во время обращения к Верховной раде в сентябре 2018 года, эта гарантия в силе и действительна до окончательного подсчёта голосов», — заявил Порошенко, представляя свою предвыборную программу. Его слова приводит РИА Новости.
Он также призвал оппозицию в стране «не спекулировать на избирательной теме».
Ранее Порошенко объявил о старте своей предвыборной кампании.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
16
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 февраля 2019, 00:54
|
03 февраля 2019, 22:09
|
04 февраля 2019, 14:24
|
07 февраля 2019, 13:54
|
05 февраля 2019, 04:54
|
05 февраля 2019, 13:09
|
04 февраля 2019, 11:09