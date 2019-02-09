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Порошенко пообещал украинцам честные и прозрачные выборы

09 февраля 2019, 17:39  •  16 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко пообещал украинцам честные и прозрачные президентские выборы. По его словам, честный выборный процесс должен приблизить страну к Европейскому союзу.
 
РИА Новости
 

«Украинское государство и его структуры, которые отвечают за соблюдение закона, порядка и честности избирательного процесса, исполнят свои задачи. Это я гарантировал во время обращения к Верховной раде в сентябре 2018 года, эта гарантия в силе и действительна до окончательного подсчёта голосов», — заявил Порошенко, представляя свою предвыборную программу. Его слова приводит РИА Новости.

Он также призвал оппозицию в стране «не спекулировать на избирательной теме».

Ранее Порошенко объявил о старте своей предвыборной кампании.

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