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Порошенко пообещал провести скоростной интернет во все сёла Украины через пять лет

23 февраля 2019, 16:24  •  10 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что через пять лет скоростной интернет будет проведён во все сёла страны.
 
Reuters
 

«Интернет в следующие пять лет должен быть везде, где есть электричество, — широкополосный, скоростной, в каждом селе», — цитирует его РИА Новости.

Также Порошенко анонсировал переход на мобильную связь пятого поколения в скором времени.

Ранее секретарь комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады народный депутат Иван Винник заявил, что на Украине фактически созданы кибервойска, однако официально об этом не объявлено.

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