|
Порошенко пообещал подать заявку на членство Украины в ЕС в 2023 году
08 февраля 2019, 15:39 • 67 • Украина
Украина подаст заявку на вступление в Европейский союз в 2023 году, а также получит план действий по членству в НАТО, который начнёт выполнять. Об этом говорится в программе кандидата в президенты, нынешнего украинского лидера Петра Порошенко.
©Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«В 2023 году мы подадим заявку на вступление в ЕС, получим и начнём выполнять план действий по членству в НАТО», — цитирует программу Порошенко Интерфакс-Украина.
По словам президента, благодаря членству в ЕС и НАТО украинцам будут обеспечены высокие стандарты жизни и верховенство права.
«В ЕС и НАТО мы вступим как страна — региональный лидер», — говорится в программе.
Ранее депутаты Верховной рады проголосовали за внесение в Конституцию страны изменений, закрепляющих курс Украины на вступление в Евросоюз и НАТО.
В сентябре 2018 года глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН прокомментировал информацию, что Порошенко зарегистрировал в Верховной раде поправки к Конституции о курсе государства в Европейский союз и Североатлантический альянс.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
67
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 февраля 2019, 15:24
|
04 февраля 2019, 14:24
|
03 февраля 2019, 12:24
|
07 февраля 2019, 13:54
|
02 февраля 2019, 03:54
|
03 февраля 2019, 12:24
|
02 февраля 2019, 03:54