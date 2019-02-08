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Порошенко пообещал подать заявку на членство Украины в ЕС в 2023 году

08 февраля 2019, 15:39  •  67 • Украина
Украина подаст заявку на вступление в Европейский союз в 2023 году, а также получит план действий по членству в НАТО, который начнёт выполнять. Об этом говорится в программе кандидата в президенты, нынешнего украинского лидера Петра Порошенко.
 
©Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

«В 2023 году мы подадим заявку на вступление в ЕС, получим и начнём выполнять план действий по членству в НАТО», — цитирует программу Порошенко Интерфакс-Украина.

По словам президента, благодаря членству в ЕС и НАТО украинцам будут обеспечены высокие стандарты жизни и верховенство права.

«В ЕС и НАТО мы вступим как страна — региональный лидер», — говорится в программе.

Ранее депутаты Верховной рады проголосовали за внесение в Конституцию страны изменений, закрепляющих курс Украины на вступление в Евросоюз и НАТО.

В сентябре 2018 года глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН прокомментировал информацию, что Порошенко зарегистрировал в Верховной раде поправки к Конституции о курсе государства в Европейский союз и Североатлантический альянс.

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