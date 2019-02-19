Порошенко похвастал отказом США от переговоров с Россией после провокации Украины в Керченском проливе

Глава Украины Пётр Порошенко заявил о полном отказе США от переговоров с Россией, пока не будут отпущены на свободу украинские моряки, участвовавшие в провокации в Керченском проливе.

Президент Украины Пётр Порошенко похвастал тем, что благодаря украинской провокации в Керченском проливе США отменили все встречи с представителями России. При этом украинский лидер сослался на слова, сказанные вице-президентом США Майком Пенсом на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Порошенко, в Мюнхене у него состоялся разговор с американским вице-президентом. И тот, как уверяет украинский лидер, заверил, что встреч между США и Россией не будет, пока не будут отпущены на свободу участвовавшие в провокации украинские моряки.

"Пока не отпустят (задержанных украинских моряков - ред.), встреч не будет", - сказал Порошенко, трансляцию вёл украинский телеканал "Прямой".

Напомним, что на Мюнхенской конференции делегация России была настолько "изолирована", что ей едва хватало времени на различные встречи и переговоры. В то же время американскую делегацию, после её угроз и требований к Европе, приняли весьма холодно.