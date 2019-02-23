Порошенко похвалил «забывших о празднике» 23 Февраля украинцев

Президент Украины Пётр Порошенко поздравил сограждан с тем, что они «забыли о празднике» 23 Февраля — Дне защитника Отечества. По его словам, «так меняется» Украина.

«Сегодня 23 февраля. Я твёрдо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл. Почему? Потому что так и надо. Так меняется наша страна, изменения состоят из маленьких составляющих, которые формируют новую Украину», — приводит слова главы государства NewsOne.

23 февраля президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены по случаю празднования Дня защитника Отечества.

Накануне Путин поздравил военных и ветеранов с праздником 23 Февраля. Он отметил, что российские солдаты, офицеры и моряки достойно служат Родине и остаются верны традициям армии и флота.