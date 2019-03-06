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Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных для учений

06 марта 2019, 18:54  •  40 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных на Украину для учений.
 
Reuters
 

Как сообщается на сайте Верховной рады, законопроект был возвращён с подписью президента.

20 февраля Порошенко внёс в Раду соответствующий проект. Документ был отмечен как неотложный.

Позднее председатель Верховной рады Андрей Парубий подписал этот закон.

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