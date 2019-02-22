Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США отправят оружие в Венесуэлу с помощью украинцев
ШОКнутые украинцы: "Наше вооружение лучше, чем в Европе"
Тимошенко: Порошенко «и близко не попадает» во второй тур президентских выборов
Лесной дом: как живут в селе, где пожаловались Путину на отсутствие воды, газа и...
Главная / В мире

Порошенко оставили без второго тура: Лидер "Батькивщины" деморализовала президента

22 февраля 2019, 17:54  •  359 • В мире
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко попыталась деморализовать президента Петра Порошенко своим заявление о втором туре выборов. По ее словам, фальсификации не помогут Порошенко одержать победу в ходе президентской гонки. "Мы этого не допустим", — заявила она.
Украинский президент Петр Порошенко не пройдет во второй тур. С таким заявлением выступила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. По ее словам, действующему главе государства не помогут даже фальсификации.
Мы знаем реальное состояние дел, пояснила она.
"Мы знаем, что Порошенко и близко не попадает во второй тур, и не попадёт", - заявила она украинским журналистам.
При этом, подчеркнула Тимошенко, оппоненты действующего лидера не допустят, чтобы Порошенко одержал победу в ходе президентской гонки.
"Они хотят сейчас фальшивой и купленной социологией легализировать будущий подкуп и фальсификацию выборов. Мы знаем реальное состояние дел, и мы знаем, что Порошенко и близко не попадает во второй тур, и не попадет", - сказала Тимошенко на пресс-конференции в пятницу, передает РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


359
Источник
Похожие новости
22 февраля 2019, 08:09
Два "роскошных" круизных лайнера столкнулись в порту Аргентины
22 февраля 2019, 14:39
"Сколько заплатили, столько и нарисуют": Азаров объяснил, как Порошенко оказался в рейтинге между Зеленским и Тимошенко
21 февраля 2019, 22:24
"Вербуют за деньги, и они не знают, что делать": Генерал из Венесуэлы открыто заявил о приверженности Гуайдо и спрятался
Загрузка...
22 февраля 2019, 17:54
Истребитель США выкинул в море ракеты на 7 млн долларов
22 февраля 2019, 11:24
Не только вывела, но и мягко посадила: SpaceX отчиталась о запуске ракеты со спутником связи
21 февраля 2019, 22:24
Украина-2019: Фильм «Т-34» запретить, свастику в ТЦ разрешить
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
22 февраля 2019, 11:24
"Сегодня он - никто": Кафельникова поставили в один ряд с Макаревичем и Кас...
22 февраля 2019, 01:39
Фильм «Т-34» понравился американцам
22 февраля 2019, 01:24
«Решили продолжить уничтожение страны»: в России ответили на намерение Украины растор...
22 февраля 2019, 01:39
Порошенко предупредили: Провокации в Керченском проливе у него не получатся
22 февраля 2019, 08:09
"Безграмотными, ленивыми папуасами" назвал теннисист Кафельников жителей Ро...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 февраля 2019, 07:54
"Лучше поздно, чем никогда": Захарова рассказала, как внимательно слушал Лаврова экс-посол США Макфол
19 февраля 2019, 05:24
"Потерявший свою душу": Британка по приюту для кошек и Красной площади вынесла вердикт Москве
19 февраля 2019, 08:39
Австрийский газовый магнат порадовался "концу украинской монополии" с запуском "Северного потока 2"
18 февраля 2019, 13:09
"Северному потоку - 2" готовят пустые трубы, но у "Газпрома" уже есть запасной план - СМИ
18 февраля 2019, 16:24
Поврежденные штормом ракеты С-400 для Китая пришлось уничтожить – Чемезов
20 февраля 2019, 00:54
"Ищите на подводном кладбище": На Западе усомнились в потере российских С-400 при шторме
21 февраля 2019, 22:24
"Главный подхрюкиватель выдал себя": В Сети нашли видео с хрюкающим президентом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.