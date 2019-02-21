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Порошенко опасается «нападения» России на корабли стран Балтии

21 февраля 2019, 15:39  •  139 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко считает, что после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» Россия может «напасть» на корабли стран Балтии в Балтийском море.
 
© AFP
 

Об этом, как передаёт «Укринформ», глава государства заявил Совету по мировым делам Филадельфии после вручения награды «Международный государственный деятель».

«Давайте представим, что мы допустили построение «Северного потока — 2», что для нас является абсолютно невозможным, но представим, что в 2021 году Путин примет решение защитить «Северный поток — 2» от стран Балтии и решит атаковать литовские, латвийские или эстонские корабли, руководствуясь тем же объяснением, которое мы сейчас имеем после нападения на украинские корабли», — сказал он.

По его словам, для того, чтобы избежать подобного сценария, странам необходимо объединиться в рамках НАТО, прекратить любые «политически мотивированные и провокационные» российские проекты, а также спрыгнуть с «российского газового крючка».

Порошенко отметил, что Украине удалось это сделать.

Ранее в Киеве заявили, что «Северный поток — 2» — это форма замаскированной войны.

При этом польский премьер Матеуш Моравецкий отмечал, что Россия может начать наступление на Украину после запуска газопровода. 

Как подчёркивал президент России Владимир Путин, проект связан с увеличением потребления энергии в европейских странах и не закрывает возможности для транзита газа через Украину.

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