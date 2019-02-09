Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«В контексте выборов»: как Украина готовится к новым военным учениям вблизи Крым...
Посол России в ЦАР награжден орденом Признанного командующего Республики
На пороге ядeрнoй вoйны! Почему люди так скучают по СССР? Вечер с Соловьевым от ...
Эксперт объяснил воинственное заявление ВМС США претензиями на американский бюдж...
Главная / Украина

Порошенко объявил о старте своей предвыборной кампании

09 февраля 2019, 17:39  •  14 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко официально объявил о начале своей предвыборной кампании. Заявление было сделано во время всеукраинского общественного форума в Киеве.
 
Reuters
 

«Сегодня, сейчас официально начинается моя предвыборная кампания. Я полностью рассчитываю на вас, на нашу с вами общую победу», — цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

По его словам, ему нужна честная победа, «которую никто не сможет поставить под сомнение».

Среди своих стратегических целей на второй срок он назвал борьбу с бедностью, восстановление территориальной целостности страны и её подготовку к вступлению в Евросоюз и НАТО.

7 февраля Порошенко зарегистрировали кандидатом в президенты.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


14
Источник
Похожие новости
09 февраля 2019, 14:39
RFI: выборы в Молдове через призму обещаний главных политических сил
09 февраля 2019, 11:09
«В контексте выборов»: как Украина готовится к новым военным учениям вблизи Крыма
08 февраля 2019, 19:09
Молдавская эрзац-демократия: победят социалисты, но решать будет Плахотнюк
Загрузка...
08 февраля 2019, 22:09
СМИ: Радикалы забросали яйцами генконсульство России в Харькове
09 февраля 2019, 14:24
Эксперт оценил возбуждение дела о недостаче культурных ценностей в Киево-Печерской лавре
08 февраля 2019, 22:09
На Украине возбудили более 20 дел из-за нарушений в ходе предвыборной кампании
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
09 февраля 2019, 08:09
Шведский журналист допустил прямую ликвидацию украинских нарушителей в Керченском про...
09 февраля 2019, 08:09
"Вам нужно освежиться": Говорившего о пенсиях кандидата в президенты Украин...
09 февраля 2019, 04:54
Пришло время нанести удар первыми: Главком ВМС США раскрыл карты по Черному морю
09 февраля 2019, 01:39
"Румыния, Польша и Венгрия оккупированы Украиной": Соперник Порошенко "...
09 февраля 2019, 04:54
Зеленский в угоду радикалам отказался "брататься" с русскими - видео
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 февраля 2019, 22:09
«Освободить от должности»: Путин уволил девять генералов силовых ведомств
03 февраля 2019, 15:24
«Нас пугали мрачным ГУЛАГом. Я решил, что это приключение»: как иностранные специалисты переезжают работать в Россию
05 февраля 2019, 04:54
«Выживу в любых условиях»: Депортированная журналистка Елена Бойко дозвонилась «Комсомолке» из львовского СИЗО
03 февраля 2019, 12:24
Британские СМИ пали жертвой своей антироссийской пропаганды - эксперт
08 февраля 2019, 15:39
«На карту поставлено слишком многое»: почему США предложили Мадуро покинуть Венесуэлу
06 февраля 2019, 18:24
"Теперь долго ему, горемыке, голодать": Цимбалюк разочаровал украинские СМИ прогнозом о развале России
07 февраля 2019, 13:54
Предал и "стал отползать назад": Баранец рассказал, как Медведев ради Израиля подставил Иран и Сирию через С-300
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.