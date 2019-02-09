Порошенко объявил о старте своей предвыборной кампании

Президент Украины Пётр Порошенко официально объявил о начале своей предвыборной кампании. Заявление было сделано во время всеукраинского общественного форума в Киеве.

«Сегодня, сейчас официально начинается моя предвыборная кампания. Я полностью рассчитываю на вас, на нашу с вами общую победу», — цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

По его словам, ему нужна честная победа, «которую никто не сможет поставить под сомнение».

Среди своих стратегических целей на второй срок он назвал борьбу с бедностью, восстановление территориальной целостности страны и её подготовку к вступлению в Евросоюз и НАТО.

7 февраля Порошенко зарегистрировали кандидатом в президенты.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.