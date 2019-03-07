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07 марта 2019, 17:39  •  93 • Украина
Украинский президент Пётр Порошенко в ходе встречи с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Гейлом обсудил проведение президентских выборов на Украине.
 
©president.gov.ua
 

«Была подчёркнута необходимость недопущения внешнего вмешательства в демократический избирательный процесс и сохранения внутренней стабильности в стране», — говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

Кроме того, обсуждались роль США в проведении реформ на Украине и варианты дальнейшего расширения сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Ранее депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в беседе с RT назвал визит американского замгоссекретаря жестом «поддержки Порошенко перед выборами».

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.

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