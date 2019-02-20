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Порошенко обсудил с Гутеррешем перспективы ввода миротворцев ООН в Донбасс

20 февраля 2019, 23:24  •  64 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко обсудил с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем перспективы развёртывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН в Донбассе.
 
Reuters © Valentyn Ogirenko
 

«Отдельное внимание было уделено перспективам развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы Порошенко.

Также стороны «подтвердили готовность к продолжению активного взаимодействия с целью оказания гуманитарной помощи пострадавшему гражданскому населению Донбасса и внутренне перемещённым лицам».

Ранее помощник Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер заявила о создании фонда гуманитарной помощи в $162 млн для жителей Донбасса.

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