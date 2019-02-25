Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Оскар» проехал на зелёный
СБУ обвинила семь офицеров России в "развязывании агрессивной войны" в...
"Ганьба! Вали в Крым": Джамалу затравили в соцсетях после разоблачений...
"Будут заниматься общественной работой": "Газпром" покинули ...
Главная / Украина

Порошенко назвал Украину одной из самых свободных стран бывшего СССР

25 февраля 2019, 17:09  •  109 • Украина
Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что самой свободной и демократичной среди бывших советских республик, за исключением Балтийских стран, является Украина. Об этом, как сообщает lb.ua, он сказал на встрече с молодёжью в Переяславе-Хмельницком.
 
Reuters
 

«За исключением Балтийских стран, Украина — самая свободная среди бывших советских республик с самым высоким уровнем демократии и самым высоким уровнем свободы», — сказал Порошенко.

По его словам, Украина должна быть образцом демократии.

Ранее Порошенко заявил, что предстоящие украинские парламентские и президентские выборы станут «тестом на демократию» для его страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



109
Источник
Похожие новости
25 февраля 2019, 10:39
Вмешательство против «киберугрозы»: США обеспокоены безопасностью компьютерной инфраструктуры Украины
25 февраля 2019, 17:09
Порошенко назвал Украину одной из самых свободных стран бывшего СССР
25 февраля 2019, 04:24
Выборы в Молдове: Плахотнюк дышит в спину социалистам
Загрузка...
25 февраля 2019, 10:39
США намерены помочь Украине в обеспечении кибербезопасности
24 февраля 2019, 21:39
«Острая фаза предвыборной кампании»: кому может быть выгодно обострение ситуации в Донбассе
25 февраля 2019, 10:54
The Atlantic: Молдова так и останется в подвешенном состоянии
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2019, 01:39
"Плевок в лицо всему государству!": Макаревичу посоветовали следить за своим тоном после слов об "идиотах"
22 февраля 2019, 11:24
"Очередная порция военнопленных или самоубийцы?" - У провокаторов в Керченском проливе лишь два пути, уверены в Сети
19 февраля 2019, 03:39
Кого не зовут в Кремль, а кто туда зачастил
22 февраля 2019, 08:09
"Безграмотными, ленивыми папуасами" назвал теннисист Кафельников жителей России
24 февраля 2019, 05:39
"Зомбировали" русофобией в Канаде: Актер Огурцов устыдил Серебрякова за его высказывания о России
21 февраля 2019, 15:54
Премьер-министр Хорватии Пленкович предлагает устроить в Донбассе «Блеск» и «Бурю»
21 февраля 2019, 22:24
"Главный подхрюкиватель выдал себя": В Сети нашли видео с хрюкающим президентом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.