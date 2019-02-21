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Порошенко назвал полученную в США награду символом единства

21 февраля 2019, 12:24  •  106 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко назвал награду «Международный государственный деятель», присуждённую Советом по вопросам мировых дел Филадельфии, символом единства Украины и США.
 
Reuters
 

«Я считаю это признанием наших совместных усилий, признанием прогресса, который мы сделали как украинская нация. Это — символ единства и солидарности с Украиной», — написал украинский лидер на своей странице в социальной сети Facebook.

Порошенко подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку США.

Ранее президент Украины заявил, что, по его информации, власти США якобы отменили встречи с представителями российской стороны из-за инцидента в Керченском проливе. 

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