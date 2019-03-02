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Порошенко надеется на увеличение количества украино-европейских проектов

02 марта 2019, 23:54  •  35 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко выразил надежду на увеличение количества совместных украино-европейских проектов.
 
Reuters
 

«Если мы продолжаем наше движение в Европу, количество европейских проектов будет только увеличиваться. И это не только техническая помощь, но и доступ к огромным финансовым ресурсам», — приводит слова Порошенко Интерфакс-Украина.

Украинский лидер также отметил, что ни одна его встреча с руководством Евросоюза не обходится без вопроса о финансах.

«Нет ни одной моей встречи с руководством Евросоюза без того, чтобы я не говорил о деньгах», — сказал он.

Ранее Порошенко заявил, что рынки ЕС не будут закрыты для украинских товаров и никто в Европе не будет выдвигать каких-либо политических условий.

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