Порошенко хочет напугать Россию своим «Кентавром»

Автор:

Павленко Дмитрий

С момента украинской провокации в Керченском проливе прошло уже почти три месяца. Задержанные за нарушение российской границы украинские моряки остаются под стражей в «Лефортово» и «Матросской тишине», их плавсредства находятся на приколе в Керчи, а представители киевского режима сотрясают воздух всё новыми угрозами в адрес России.

Я не буду вам говорить когда, поскольку пойдут только добровольцы. Я не исключаю, что там будут и журналисты, что там будут эксперты, ОБСЕ… Но мы точно пойдём,

- пообещал в эфире одного из украинских телеканалов Пётр Порошенко.

Фото: Drop of Light / Shutterstock.com

Несомненно, отправка очередной партии украинских моряков на верную гибель - ну или, учитывая гуманизм и великодушие российских пограничников, на временный отдых в СИЗО - вполне укладывается в предвыборную кампанию Порошенко. Пляски вокруг очередной «российской агрессии» способны консолидировать наиболее русофобски настроенную часть электората. Кроме того, новая провокация может послужить поводом для повторного введения режима военного положения. Это позволит сорвать выборы в том случае, если у правящей верхушки Украины возникнут серьёзные сомнения в их благоприятном исходе.

Второй шанс для «москитного флота»

Накануне стало известно, что Украина намерена отправить в Азовское море два новых бронированных десантно-штурмовых катера типа «Кентавр-ЛК». Эти плавсредства, наряду с шестью ранее принятыми на вооружение ВМСУ малыми бронированными артиллерийскими катерами типа «Гюрза-М» (два из которых задержаны российскими пограничниками во время прошлой провокации в Керченском проливе), ныне составляют основу украинского «москитного флота».

Строительство «кентавров» осуществляется на принадлежавшем до недавнего времени Петру Порошенко судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» (до декоммунизации - «Ленинская кузня») в Киеве. В сентябре 2018 года первые два катера, получившие наименования БДШК-1 и БДШК-2 были спущены на воду, и 19 ноября 2018 года прибыли в Одессу для проведения испытаний. Примечателен также тот факт, что на испытания они вышли в состоянии «полуфабрикатов», лишь частично оборудованные всеми необходимыми приборами и электронной техникой. Это при том, что процесс строительства обоих катеров продолжался без малого два года. А главный конструктор «Кузницы на Рыбальском» Сергей Белозубенко бодро рапортовал о готовности ежемесячно спускать на воду по одному БДШК «Кентавр». Правда, при условии своевременных поставок иностранных комплектующих. Тут уж ничего не поделаешь, такая у Украины «незалежность».

Фото: www.globallookpress.com

Между тем, киевские пропагандисты уже успели разрекламировать новые «москитные» катера как эффективное средство, которое обязательно позволит Украине одержать победу над «агрессором». Кто подразумевается под этим самым пресловутым «агрессором», догадаться не составит труда.

«Удачные, считаю, катера, их отдельные характеристики превышают аналогичные «Рапторов», которыми вооружён российский ВМФ. Скажем, наши «Кентавры» более манёвренные и скоростные, имеют большую десантовместимость – до 31 человека, то есть могут вмещать взвод морской пехоты», - утверждал командующий военно-морскими силами Украины, сухопутный адмирал Игорь Воронченко.

По словам украинского журналиста Андрея Цаплиенко, десантно-штурмовые катера «Кентавр» будут «неприятным сюрпризом для нашего противника». Объясняет он это тем, что они могут вместить в два раза больше морских пехотинцев, а также имеют стрелковый модуль и систему залпового огня.

Я не то, что уверен – я знаю: противнику от них будет несладко. Таких катеров у нас будет не меньше восьми, а может, и больше. Так что мы посмотрим, кто кого,

- хвастается Цаплиенко.

В 2015 году, когда стало известно о разработке нового десантно-штурмового катера для ВМСУ, украинский военно-морской эксперт Сергей Згурец говорил о необходимости строительства не менее восемнадцати единиц. При этом постройка целой «москитной» армады планировалась уже к 2020 году. По состоянию на февраль 2019 года заложен третий катер типа «Кентавр». Также в процессе строительства ещё два МБАК типа «Гюрза-М».

«Гюрзы» без жала и «кентавры» без копыт

Так какую угрозу могут представлять эти бронекатера в реальном боестолкновении?

Напомним, что вооружение хвалёных МБАКов «Гюрза-М» состоит из двух универсальных боевых модулей «Катран-М» - аналогичных тем, что устанавливаются на бронетранспортёрах типа БТР-3 и БТР-4. В каждый из боевых модулей входит 30-мм автоматическая пушка, 30-мм автоматический гранатомёт, 7,62-мм пулемёт и 2 ПТРК «Барьер». Также экипаж катера имеет комплект переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Что касается ДШК «Кентавр-ЛК», то они вооружены двумя боевыми модулями в составе 7,62-мм или 12,7-мм пулемёта и 30-мм автоматического гранатомёта, а также двумя пусковыми установками 80-мм РСЗО. Это не считая личного стрелкового оружия того самого взвода морских пехотинцев, которое в условиях реального морского боестолкновения вряд ли будет способно повлиять на его исход.

Несомненно, эти катера могут представлять серьёзную угрозу для безоружных гражданских судов типа захваченного Украиной пиратским способом «Норда». Наверняка они способны продемонстрировать эффективность в борьбе с браконьерами в прибрежных водах Чёрного и Азовского морей. Однако в морском боестолкновении с российскими пограничными катерами, не говоря уже о боевых кораблях Черноморского флота, они заведомо обречены повторить участь уже лишённых своего жала «гюрз» «Бердянск» и «Никополь» и заставшего ещё времена «недоразвитого социализма» буксира «Яны Капу», ныне уныло томящихся на приколе в российской Керчи. Или в случае оказания бессмысленного сопротивления отправиться на дно морское. Тем более что и такой опыт у украинской «азовской флотилии» уже имеется. Так, 31 августа 2014 года ополченцы ДНР потопили из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) приблизившийся к берегу украинский пограничный катер «Гриф».

Напомним, что в конце 2018 года в состав Черноморского флота вошёл первенец серии патрульных кораблей модульного типа проекта 22160 под названием «Василий Быков». Помимо стандартной 76-мм артиллерийской установки АК-176МА и комплекта из восьми ПЗРК «Игла-С», он способен нести крылатые ракеты типа «Калибр». Также на корабле базируется авиагруппа в составе одного вертолёта и двух-трёх БПЛА. Небольшая осадка в 3,4 метра позволяет кораблю этого типа свободно действовать в условиях мелкого Азовского моря и спокойно выдерживать пятибалльный шторм, тогда как для украинских «москитов» угрозу представляет даже волнение в 3 балла. Помимо «Василия Быкова» уже проходит госиспытания второй корабль этой серии под названием «Дмитрий Рогачёв», а всего в ближайшие два-три года Черноморский флот получит шесть патрульных кораблей проекта 22160. Вот уж, действительно, с кем украинским «москитам» в Азовском море точно не посоветуешь столкнуться.

Так что возня вокруг украинского «москитного флота» - не более чем очередная уловка для псевдопатриотической части электората, сохраняющей наивную веру в знаменитую триаду «Армiя, мова, вiра», которой потчует украинцев «шоколадный король» Порошенко. А тем гражданам Украины, кто ныне несёт службу в рядах ВМСУ, следовало бы основательно задуматься над тем, стоит ли им становиться расходным материалом во имя властных амбиций и материальной наживы нечистоплотных политиков.