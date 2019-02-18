Порошенко избавился еще от одного советника, претендующего на президентство

Советник Петра Порошенко Игорь Смешко, заявивший о своих президентских амбициях, был уволен указом действующего президента Украины

Еще один советник украинского гаранта решил попробовать свои силы в борьбе за главный пост в стране. О своих президентских амбициях заявил Игорь Смешко, который уже прошел регистрацию в избирательной комиссии.

Как сообщают "Украинские новости", в связи с этим Порошенко издал указ, в соответствии с которым Смешко освобожден от исполнения своих обязанностей.

Незадолго до этого освобождена от исполнения обязанностей внештатного советника Порошенко Ольга Богомолец, также решившая стать кандидатом в президенты Украины.