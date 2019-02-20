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Порошенко и глава Евросовета с улыбкой поскорбели над погибшими на Майдане - видео
20 февраля 2019, 00:54 • 71 • Политика
Глава Украины Петр Порошенко и председатель Евросовета Дональд Туск приняли участие церемонии, посвященной погибшим на Майдане. Камера засняла, как оба лидера смеются и улыбаются.
Президент Украины Петр Порошенко и глава Евросовета Дональд Туск с улыбкой "поскорбели" над погибшими во время Евромайдана в 2014 году. Радостные улыбки украинского и европейского лидеров попали на видео, опубликованное на YouTube.
На кадрах видно, как Порошенко и Туск улыбаются и смеются, приветствуя друг друга, а затем резко "надевают траурные лица". После окончания церемонии, посвященной погибшим на Майдане, на лицах двух лидеров снова расцветают улыбки.
Отметим, что глава Евросовета Дональд Туск прибыл с двухдневным визитом в Киев. После церемонии памяти жертв так называемой "Небесной сотни" в планах Туска выступление перед украинским парламентом.
Напомним, что в 2014 году ЕС активно поддержал участников Евромайдана, а также выступил в качестве посредника и гаранта в переговорах между президентом Украины Вектором Януковичем и протестующими. Поскольку все гарантии ЕС во время Евромайдана были нарушены, ряд экспертов называет Брюссель одним из соучастников госпереворота и виновником гибели людей на Майдане.
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