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Порошенко допустил возможность техногенной катастрофы в Донбассе

21 февраля 2019, 02:39  •  67 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко в ходе дебатов на Генеральной Ассамблее ООН допустил возможность техногенной катастрофы в Донбассе.
 
Reuters © Eduardo Munoz
 

«Возле контактной линии существуют ряд потенциально опасных объектов, которые из-за регулярных обстрелов... могут стать эпицентром экологической и техногенной катастрофы», — цитирует УНИАН Порошенко.

Ранее заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов заявил, что «варварский» сброс воды в Чёрное море со стороны Украины представляет угрозу для морской экосистемы.

Он отметил, что из-за сброса воды в море происходит серьёзное распреснение. Соколов добавил, что специалисты говорят о долгосрочных изменениях фауны.

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