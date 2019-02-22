Пора бояться? Боевые катера Украины пугают Керченский пролив

21 февраля украинские СМИ торжественно сообщили о выходе из Одессы "боевой группировки кораблей", в составе которой два бронекатера "Гюрза" и новенький десантно-штурмовой катер "Кентавр". Точная цель их выхода в Чёрное море была неизвестна. Но, учитывая недавнее заявление украинского президента о "готовящемся штурме" Керченского пролива, это могла быть и попытка проверить реакцию российских пограничников.

Мероприятие освещало Минобороны Украины, распространив фотографии и начала "морского похода", и грозных украинских морпехов. Выглядит всё очень серьёзно: видимо, российским морякам пора начинать бояться украинскую морскую военную группировку.

А как же на самом деле обстоят дела? Несмотря на то что сайт Военно-морских сил Украины с первых строк сообщает нам, что "Украина - морская держава", скоро читатель может выяснить, что флагманом военного флота всё так же остаётся фрегат "Сагайдачный". Тот самый, который через раз после выхода в море отправляется "лечиться" в доки. Гордость ВМС Украины, напомним, строился ещё во времена СССР. Что там говорят про "декоммунизацию" и освобождение от "советского прошлого"?

Но вернёмся к участникам грозного выхода морской группировки из Одессы. Две единицы из трёх - это бронекатера "Гюрза". Как говорят о них специалисты - "беззубые и с тонкой шкуркой". Кроме того, по проекту эти суда вовсе не морские, а речные. Но катера, построенные на киевской верфи "Ленинская кузница", были модернизированы именно под нужды морских пограничников и оснащены боевыми модулями, которые разрабатывались для БТР-ЗЕ.

Вскоре эти же катера срочно понадобились и ВМСУ. Их заложили в 2012 году всё в той же "Ленинской кузнице", но не достроили, и они ржавели на стапелях вплоть до Крымской весны. Тут внезапно выяснилось, что от ВМСУ осталось лишь название и их надо срочно возрождать. И тут появился владелец "Ленинской кузницы" Пётр Порошенко и браво заявил: "У нас же есть два супер-пупер-новейших стелс-катера! Срочно нужны госденьги на их достройку!"

Мог ли в такой ситуации президент Украины Пётр Порошенко отказать? Конечно, нет! И деньги были выделены. Вскоре катера спустили на воду, и тут оказалось, что и пушки не стреляют, и комплекс "Триада" управлять огнём не хочет, ПТРК "Барьер" не переносит морской воды, да и ходовые качества просто оставляли желать лучшего. Тем не менее киевские пропагандисты очень живо и ярко расписывали, как новые "Гюрзы" разорвут флагман ЧФ ракетный крейсер "Москва".

Как мы говорили в самом начале, третьим судном в "группировке", вышедшей 21 февраля из Одессы на учения, был новый десантно-штурмовой катер "Кентавр". Создан он на базе шведского проекта Stridsbåt 90. Работы по его созданию велись в заметной спешке из-за того, что требовалось возрождать ВМСУ, да и обстановка в Азовском море становилась всё более напряжённой после того, как Крым воссоединился с Россией. Разработка была завершена к концу 2015 года. Флоту требовалось 18 единиц таких катеров, но денег хватило только на несколько штук.

В 2016 году заказ на строительство "Кентавров" получил, конечно же, президент Пётр Порошенко, выступая в роли владельца киевского судоремонтного завода. На воду спустили их в сентябре 2018 года, а в Одессу они пришли аккурат под проведение керченской провокации.

Однако катера ВМСУ получили в полуразобранном виде: без части приборов, дисплеев, электронных блоков. Носовые аппарели катеров, которые, по проекту, должны были использоваться для высадки десанта, оказались намертво застопорены швеллерами на болтах. Должно быть, штатные стопорные механизмы аппарелей на заводе тоже установить не успели.

На 100% украинскими катера не были: и двигатели, и дизель-генераторы, и навигационное оборудование, да и многое другое - всё поставлялось из-за рубежа. Серьёзное бронирование на этом катере установить невозможно, так что выживаемость судна близка к минимальной.

И вот такие суперкатера Украина готова бросить на прорыв Керченского пролива против "Рапторов", стоящих на вооружении ЧМ.

Тем не менее нам предлагается "упасть - бояться". И особенно - тех 35 морских пехотинцев, которые помещаются в "Кентавре".