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Помпео заподозрил Россию в попытке поставить США в "невыгодное положение" в Арктике

16 февраля 2019, 02:39  •  50 • Политика
Как подозревает глава Госдепартамента США Майк Помпео, Россия якобы пытается поставить Вашингтон и его партнёров в "невыгодное положение", усиливая своё присутствие в Арктике.
В Арктическом регионе появляются новые геостратегические вызовы. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, который провёл переговоры с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тор Тордарсоном.
Как утверждает дипломат, противники Вашингтона якобы начали разворачивать свои силы и средства таким образом, чтобы поставить в "невыгодное положение" США и страны Европы. Это стало его реакцией на вопрос журналистов о расширении присутствия России в регионе.
При этом госсекретарь добавил, что Белый дом больше не будет недооценивать своих партнёров в Центральной и Восточной Европе.
"Когда Америка отступает, такие страны, как Китай и Россия, будут заполнять вакуум", - пояснил Помпео.
Напомним, в конце 2018 года бывший командующий береговой охраной США Пол Цукунфт сообщил о том, что американская сторона отказалась отправлять на учения в Арктику один из своих тяжёлых ледоколов из-за нежелания просить помощи у России в случае его поломки.

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