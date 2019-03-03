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Польский капитал хочет сотрудничать с Россией

03 марта 2019, 00:09  •  9 • В мире
Антироссийские санкции ЕС бьют в Польше по сельским хозяевам, сфере услуг и торговым сетям
Польский капитал хочет нормализации отношений с Россией. Объёмы торговли Польши с Россией с учётом пропорций польской экономики превышают объёмы торговли России с ведущими европейскими экономическими партнёрами – Германией, Францией, Италией.
За последние одиннадцать месяцев Польша экспортировала в Россию товаров на $4,6 млрд., а импортировала из России на $15 млрд. Руководитель Союза предпринимателей и работодателей Польши Ян Казмерчак отмечает атмосферу здоровой конкуренции для иностранных инвесторов в России. В таких условиях относительно легко достичь успеха.
Глава отделения Союза предпринимателей и работодателей в г. Любуск Януш Ясинский призвал польский бизнес быть более благожелательным к России. Россияне до сих пор воспринимают поляков позитивно, и польский бизнес может воспользоваться этим моральным капиталом.
Эксперт-экономист Марек Будзиш указывает, что Польша пропорционально более активна в российской экономике, чем Германия, хотя стоимость ввозимых в Россию немецких товаров в семь раз превышает стоимость польских. Правовая система в предпринимательской сфере в России не особо отличается от польской и евросоюзовской, что облегчает положение иностранных инвесторов.
Союз предпринимателей и работодателей призывает Варшаву возобновить режим малого приграничного движения (МПД) с Калининградской областью, т.к. это имеет большое экономическое значение для соседнего Варминьско-Мазурского воеводства. Режим был введён в 2012 г. В 2014 г. администрация воеводства попросила польские власти расширить зону действия режима МПД, поскольку он создаёт благоприятную экономическую обстановку в сфере трансграничного сотрудничества.
Варшава поступила наоборот: под надуманным предлогом в 2016 г. отменила режим МПД в одностороннем порядке. В 2018 г. было подсчитано, что из-за антироссийских санкций ЕС и прекращения действия МПД с Калининградской областью польские аграрии потеряли €3 млрд. Большие убытки понесли сфера услуг и торговые сети в приграничных воеводствах, процветавшие за счёт российских туристов. Общие потери в течение ближайших пяти лет могут достигнуть $400 млн.
На момент отмены действия режима МПД 100 тыс. поляков уже заплатили за разрешение на пересечение польско-российской границы в рамках МПД (по €45 с человека), но даже не успели им воспользоваться. Режим МПД был приостановлен и отменён резко и без предупреждения.
Соб. корр ФСК
Обзор событий

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