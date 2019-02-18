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Польские сценарии будущей войны с Россией

18 февраля 2019, 13:09  •  121 • Война
Третья Речь Посполитая милитаризуется
13 февраля на базу транспортной авиации в Варшаве прибыли высокие гости – вице-президент США Майк Пенс, президент Польши Анджей Дуда, министр обороны Польши Мариуш Блащак. Подписывалось соглашение о поставках из США реактивных систем залпового огня HIMARS. По окончании церемонии Блащак провозгласил: «Система HIMARS… будет способствовать тому, что восточный фланг НАТО окажется защищённым».
Министр обороны Польши Блащак доволен: соглашение о закупке американских ракетных систем HIMARS подписано. Фото: mon.gov.pl
Польские руководители выдают приобретение HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) за ответ на размещение в Калининградской области российских ракетных комплексов «Искандер-М». Однако сравнивать их сложно: российский ракетный комплекс может запускать крылатые ракеты дальностью полёта до 500 км (часть натовских экспертов называет другие цифры – от 2000 до 5000 км), тогда как дальность ракеты, запущенной системой HIMARS, – 270 км. Первое боевое применение системы произошло в Афганистане в 2001 году, тогда жертвами оказались 12 мирных жителей. Потом американцы использовали HIMARS в Ираке, а недавно в Сирии. Теперь пришла очередь Польши.
Система HIMARS. Фото: magnapolonia.org
Закупка американского ракетного комплекса – только часть начавшегося процесса милитаризации Польши. По словам Анджея Дуды, страна собирается закупать у американцев истребители, вертолёты, транспортные самолёты. В конце января состоялась передача полякам четырёх американских Black Hawk для сил специального назначения. Ещё несколько таких машин доставят из-за океана до конца года. Между США и Польшей существует также договор о поставке зенитно-ракетных комплексов Patriot, развёртывание которого должно начаться в 2022 году. Есть у Варшавы и планы создания совместной с Украиной системы ПВО.
Сейчас заново формируют войска территориальной обороны. Они существовали во времена социалистической Польши, но в 1990 году были упразднены за ненадобностью. Главная функция этих войск – ведение партизанской войны на оккупированной территории (предполагается, что оккупируют Польшу, конечно, русские). Для праздника нового вида вооружённых сил выбрано 27 сентября – в этот день в 1939 году в оккупированной гитлеровцами Польше появился прообраз «Союза вооружённой борьбы», преобразованного в 1942 г. в Армию Крайову. Эти войска – одна из любимых игрушек польского правительства. Глава военного ведомства часто приезжает на церемонию присяги очередной бригады территориальной обороны, а премьер-министр лично возглавил торжества 27 сентября прошлого года.
Помимо «партизанской» армии, Польша укрепляет регулярные войска. Осенью 2018 г. министерство обороны обнародовало план развития вооружённых сил. Важное место в них занимает формирование новой механизированной дивизии на границе с Белоруссией. В сентябре прошлого года во время международной выставки оборонной промышленности был представлен сценарий будущей войны. Согласно этим выкладкам, потенциальный противник (Россия) нанесёт ракетный удар, а затем начнёт вторжение в Польшу с территории Беларуси. Польская механизированная дивизия на белорусской границе должна сдержать силы вторжения. Формирование дивизии уже идёт, ей присвоен номер 18, указывающий, что новое соединение сухопутных войск родилось в год 100-летия независимости Польши (2018). Придумано и громкое наименование – «Железная дивизия», для службы в которой сейчас вербуют контрактников по всей стране.
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Министерство обороны Польши развернуло кампанию «Стань солдатом Речи Посполитой»; военные рассказывают, как хорошо носить форму и служить своей стране. Агитация проводится в учебных заведениях, на рынках, в торговых центрах, просто на улицах. Есть и другие формы пропаганды войны: например, всех желающих зовут покататься на лыжах вместе с десантниками, спецназовцами или горными стрелками.
Видную роль в нагнетании военной атмосферы играют отставные польские генералы. Появляются новые книги вроде сочинения Вальдемара Скшипчака «Мы на пороге войны», где доказывается, что Польша к войне абсолютно не подготовлена.
Мы на пороге войны – обложка книги генерала Вальдемара Скшипчака
Ещё одна книга того же рода принадлежит перу другого генерала – бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Польши Мирослава Ружанского. Её название поднимает градус панических настроений ещё выше: «Почему мы проиграем войну с Россией?». Войско Польское, считает генерал Ружанский, совершенно не готово к военному конфликту. Генерал предлагает восстановить в Польше всеобщую воинскую обязанность и вернуть в школы уроки начальной военной подготовки.
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Книга генерала Мирослава Ружанского «Почему мы проиграем войну с Россией?»
Книги Скшипчака и Ружанского представляют собой сборники интервью, но есть и художественные произведения, посвящённые будущей войне с Россией. Например, «Время проигравших» Марека Мейснера, известного в Польше журналиста. Пишет он всё о том же – о нападении России на Польшу и разгроме Речи Посполитой.
За синхронностью появления на книжном рынке сочинений Скшипчака, Ружанского, Мейснера чувствуется рука опытного режиссёра: все книги пришли к читателю одновременно, прошлой осенью. Надо сказать, польская публика приняла их благосклонно.
«Время проигравших» – фантастический роман Марека Мейснера о вторжении русских в Польшу
Все эти беллетристические демонстрации «русской угрозы» появляются не на пустом месте – они лежат в русле официальной политики польских властей. Анджей Дуда заявляет: «Говорить сегодня, что Россия не является агрессором, просто несерьезно». Мариуш Блащак считает, что идёт восстановление Российской империи. Премьер-министр Моравецкий в интервью французской Le Figaro рассуждает о «российской угрозе» и вспоминает о «порабощении» Польши Красной армией. Он же уверяет, что «агрессивная политика» Москвы ведёт к экзистенциальному кризису Евросоюза…
А сейчас, когда США затеяли выход из договора о РМСД, создаётся вероятность размещения в Польше американских ракет с ядерными боеголовками…
Осенью в стране предстоят выборы. Последний опрос Польского центра изучения общественного мнения показал, что половина населения благожелательно настроена к правящей партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость». Если они снова победят, милитаризация Польши пойдёт дальше большими шагами.
Сергей ПАВЛЕНКО

Фонд Стратегической Культуры

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